Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesPride BarcelonaPedro SánchezÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaBarcelonaÓscar PuenteMatt Damon
instagramlinkedin

Tras el aval europeo

Illa reivindica la amnistía como vía para no quedar "atrapados en el rencor"

Junts proclama que Puigdemont volverá a Catalunya "pese a quien le pese" aunque la justicia española busque "venganza"

Los expertos alejan el regreso de Puigdemont y anticipan un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía

Illa reivindica la amnistía como vía para no quedar "atrapados en el rencor"

Illa reivindica la amnistía como vía para no quedar "atrapados en el rencor"

Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado este sábado que, "pese a quien le pese", la amnistía es "el camino para no quedar atrapados en el pasado y el rencor". En un acto en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) para presentar el desarrollo de actuaciones en la movilidad en la comarca del Maresme, Illa ha vuelto a defender que, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "la amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor", ha afirmado el president, quien ya reclamó el pasado jueves la aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de esta ley tras conocerse la sentencia.

"La amnistía es abrir la puerta a una oportunidad de futuro que ya esta aquí y que queremos construir todos, pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos", ha defendido, además de hacer hincapié en que Catalunya apuesta "de forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro, en el marco de una España plural".

Pacificación viaria en Mataró

Illa ha presidido el acto para explicar el estado del Convenio Maresme, que incluye una serie de actuaciones valoradas en unos 384 millones de euros y esencialmente concentradas en las arterias viarias de la C-32 y la N-II. "Pasamos de la planificación a la acción", ha subrayado Illa, que ha puntualizado que estas actuaciones, que están en diferentes fases de desarrollo, se harán por etapas en un plazo de entre "tres o cuatro años".

Entre estas actuaciones más inmediatas destaca la pacificación de la N-II y un carril bici en Mataró, cuyas obras podrían empezar en 2027 y durarán 18 meses, con una inversión de 8,9 millones de euros, ha explicado el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal.

Noticias relacionadas

Otras actuaciones previstas para los próximos meses o años son la pacificación de otros tramos al sur y norte de Mataró, nuevos enlaces y rotondas en la C-32, y un carril bus entre Lloret y Blanes, localidades estas últimas ya de la comarca gerundense de la Selva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CIS: El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y la inmigración escala a segundo problema del país
  2. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales
  3. Encuesta GESOP: El 60% de los españoles apoyan reformar la ley electoral para facilitar que gobierne la lista más votada
  4. Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo
  5. La princesa Leonor sorprende con humor en su discurso del Liceu y lanza un guiño a Sofía
  6. Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria
  7. El ex número dos de la Fiscalía General confirma al juez que informó a Álvaro García Ortiz de encuentros con Leire Díez
  8. La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos y le devuelve el pasaporte

Illa reivindica la amnistía como vía para no quedar "atrapados en el rencor"

Illa reivindica la amnistía como vía para no quedar "atrapados en el rencor"

DIRECTO | Feijóo anuncia a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia

Illa reivindica la amnistía como vía para no quedar "atrapados en el rencor"

Junts llama a sus dirigentes a plantar cara al auge de Aliança Catalana: "Somos los de la 'Catalunya un sol poble'"

Junts llama a sus dirigentes a plantar cara al auge de Aliança Catalana: "Somos los de la 'Catalunya un sol poble'"

Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE pese al choque por la investigación fiscal

Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE pese al choque por la investigación fiscal

Del PSOE de la Segunda República al 'monárquico' actual: el viraje de un partido pragmático que aceptó la monarquía sin renunciar a su republicanismo

Del PSOE de la Segunda República al 'monárquico' actual: el viraje de un partido pragmático que aceptó la monarquía sin renunciar a su republicanismo

El legado de la República se diluye 90 años después entre una escasa oferta electoral y una monarquía asentada

El legado de la República se diluye 90 años después entre una escasa oferta electoral y una monarquía asentada

Turull proclama que Puigdemont volverá a Catalunya "pese a quien le pese"

Turull proclama que Puigdemont volverá a Catalunya "pese a quien le pese"