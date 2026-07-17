El exrival de Junqueras al liderazgo de ERC será candidato a las elecciones municipales

Xavier Godàs, exrival de Oriol Junqueras en la disputa por el liderazgo de ERC hace dos años, será candidato a la alcaldía de Vilassar de Dalt (Barcelona) en las elecciones municipales de mayo del año que viene. Se presentará con la marca Ara Vilassar, una plataforma electoral del que forma parte Esquerra Republicana. Godàs, que ya fue el primer edil del municipio entre 2011 y 2019, regresa de esta manera a la política municipal.

El exalcalde ha comunicado la noticia a través de un apunte en la red social 'X': "Quiero a mi pueblo y a su gente. Quiero que nadie tenga que marcharse si no lo desea. Quiero que nuestros hijos e hijas forjen su futuro entre nosotros. En Vilassar queremos seguir siendo un pueblo, en todos los sentidos. Afrontamos el futuro sin renunciar a nuestras raíces". La actual alcaldesa Carola Llauró, también de Ara Vilassar, comunicó hace unas semanas que no se presentaría a la reelección.

Godàs fue en su día uno de los grandes protagonistas de la batalla que se libró en ERC en 2024 por el control del partido. Lideró la candidatura 'Nova Esquerra Nacional', que aglutinaba a los críticos con Junqueras. Resultó perdedor en la contienda, pero logró forzar una segunda vuelta de las votaciones, lo que demuestra que el resultado fue ajustado. Tras la derrota, renunció a liderar una corriente crítica contra la actual dirección. Durante este tiempo ha expresado en alguna ocasión sus discrepancias con el partido en las redes sociales, pero no ha hecho una oposición activa.

Oriol Junqueras y Xavier Godàs cuando se disputaban el control de ERC. / MARC PUIG / ERC

La candidatura de Godàs tiene valor en términos de reconciliación dentro de ERC. Por un lado, él descartó la posibilidad de romper el carné del partido cuando perdió la batalla, algo que sí hicieron otros críticos con Junqueras, y volverá a representar los colores de ERC en el Ayuntamiento. Por otro, la actual dirección junquerista ha renunciado a presentar un candidato alternativo en Vilassar. Su elección en la asamblea local fue por unanimidad.

El vicesecretario general de Organización de ERC y exconcejal del municipio, Pau Morales, ha felicitado a Godàs a través de las redes sociales. "Será (otra vez) un gran alcalde de Vilassar (...). Adelante Xavier Godàs, todo mi apoyo! A ganar!". Morales fue, durante la batalla interna, uno de los principales apoyos a Junqueras. El partido ya ha ratificado a Godàs como candidato.

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La importancia de los ayuntamientos

En un artículo reciente publicado en 'Nació Digital' antes de conocerse que sería candidato, Godàs defendió la importancia de los ayuntamientos a la hora de hacer crecer -antes y después de las elecciones municipales- el "republicanismo democrático". Su receta es que hay que ofrecer a la ciudadanía un proyecto que combine tanto la "buena gestión pública" como un "proyecto político claro y que ilusione". Además, se mostró contrario a las candidaturas "indefinidas y de perfil apolítico" que no van más allá de "prescribir entusiasmo". Ahora tendrá la oportunidad de ponerlo en práctica como candidato de Vilassar, el municipio que ya gobernó durante la década anterior.