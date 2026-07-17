Vox Andalucía se monta su despacho en un palacete sevillano donde estuvieron Chaves y Griñán

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, desarrollará sus políticas rodeado de pavos reales desde la Casa Rosa. Antes que él estuvieron en el palacete de la Avenida de la Guardia Civil los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El nuevo vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local estará alejado de San Telmo con el objetivo de marcar sus propios pasos.

El nuevo organigrama del Consejo de Gobierno de Andalucía ha provocado la necesidad de reorganizar las sedes en las que trabajan los consejeros. La creación de la maxiconsejería que preside Gavira, que absorbe también Justicia, hasta ahora dirigida por José Antonio Nieto; la división de Fomento y Vivienda o la absorción de Sanidad por Presidencia traerán cambios. Por ahora, Nieto se queda, como hasta ahora, en La Gavidia.

La Junta adquirió la Casa Rosa en 1988 y desde entonces ha tenido múltiples usos, como ser la sede de la Consejería de Turismo y Andalucía exterior hasta esta misma semana. Además, aparte de ocupar la Consejería de Fomento, entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Chaves y Griñán, fue sede temporal de la presidencia de la Junta de Andalucía mientras el palacio de San Telmo sufría obras de rehabilitación.

El protocolo se atasca en el Gobierno

El palacete de 1894, también conocido como Villa Eugenia, se encuentra en un recinto con jardines de unos 10.000 metros cuadrados entre la Palmera y Manuel Siurot. Se trata de un inmueble de estilo francés con dos plantas, sótano y ático. Además, cuenta con una torre de forma octogonal con un mirador metálico. Los jardines fueron diseñados, entre otros, por los hermanos Boutelou y se mantienen desde finales del siglo XIX.

El protocolo está siendo otro de los grandes retos que enfrenta el nuevo Gobierno andaluz de coalición. El propio presidente autonómico señaló en el anuncio de los nuevos miembros del Ejecutivo que el líder de la formación de extrema derecha iba a ocupar "la primera consejería en prelación", es decir, en términos de protocolo. Sin embargo, Gavira no sería el primer vicepresidente "a nivel ejecutivo", cargo que ostenta Antonio Sanz.

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Esta situación saltó a la vista en la propia imposición de medallas a los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía. Aunque el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias fue el primero en salir al escenario, como vicepresidente primero, era Gavira quien se sentó en la primera silla del público. De hecho, el equipo del dirigente de extrema derecha ha exigido que sea este quien se siente a la derecha del presidente.