Catalunya multará con al menos 400.000 euros al fondo del bloque de Sant Agustí de Barcelona

La Generalitat de Catalunya ha detectado ocho infracciones cometidas por el fondo neerlandés New Amsterdam Developers, propietario del bloque de Sant Agustí amenazado por un desahucio, en hasta cuatro edificios de su titularidad. Una vulneración de la ley de vivienda que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, supondrá una sanción de, como mínimo, 400.000 euros, ya que cuatro de ellas han sido calificadas de muy graves y otras cuatro de graves. La multa exacta aún no se ha fijado porque se están valorando las alegaciones que el fondo ha presentado, pero las actuaciones que se penalizan son la superación del tope de los precios por encima del 40% y aspectos considerados graves, como no especificar que se es gran tenedor para esquivar los límites fijados al alquiler. La ley es garantista y da este derecho de réplica, pero si se aplicara el máximo estipulado para esos incumplimientos la cifra rozaría los cuatro millones de euros.

En el caso del edificio de Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, aunque inicialmente eran cuatro los pisos que estaban en el foco por posibles incumplimientos, solo se ha detectado una vivienda, de un total de 11, que acumula cuatro infracciones: dos calificadas como muy graves, cuyas sanciones pueden ir de los 90.000 a 900.000 euros, y dos de graves, por las que la amonestación puede ser de entre 9.000 y 90.000 euros. El Sindicat de Llogateres presentó una denuncia por la amenaza de desahucio de los últimos inquilinos que quedan con contrato para uso habitual. El resto de los pisos se han ido vaciando a medida que finalizaban los contratos para trocear las viviendas y alquilarlas por habitaciones a precios por encima de los topes fijados. Según fuentes gubernamentales, no se han detectado infracciones en estas residencias porque los contratos "son anteriores" a la entrada en vigor de la legislación que limita esta tipología de arrendamientos.

Más de 200 personas concentradas en torno al bloque Sant Agustí de Gràcia para evitar el desahucio de un vecino / ACN

Pero más allá de ese piso del bloque de Sant Agustí que, a raíz de la denuncia del sindicato, supondrá una multa para el fondo neerlandés, la Generalitat ha hecho tres inspecciones más en otros inmuebles propiedad de New Amsterdam Developers. En un edificio del Raval se han detectado ya en una vivienda dos infracciones muy graves y otras dos graves que ya han sido notificadas, mientras que ha requerido información sobre otro de la Esquerra de l'Eixample e inspeccionado otro en este mismo barrio, por lo que la cifra de irregularidades atribuidas a este fondo aún podría incrementarse.

La nueva dirección de vivienda

El Govern tiene previsto nombrar el 28 de julio como directora general de disciplina de vivienda a la experta en urbanismo Fuensanta Alcalá, que se encargará de velar porque el cuerpo de inspectores que ha puesto en marcha este año la Generalitat -con 60 efectivos que progresivamente deberán llegar al centenar- imponga sanciones por el incumplimiento de los topes de los alquileres y las limitaciones impuestas por ley. Hasta el 30 de abril, se habían abierto 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes de precio de los alquileres.

Sin embargo, los Comuns acusan a la conselleria de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de estar actuando "tarde" y con "poca contundencia" ante los infractores y continúan presionando al Govern para que imponga multas "ejemplares", especialmente en el caso de este fondo neerlandés. Y es que el mismo president Salvador Illa alzó la voz, precisamente, ante el caso del bloque de Sant Agustí, para oponerse "frontalmente" al desahucio y a las prácticas "abusivas" de la propiedad y prometió recurrir a cualquier vía, también la legal, para frenarlo. El desalojo está aplazado sin fecha fijada, primero por la acción de los vecinos junto al Sindicat de Llogateres y, después, por la mediación que está ejerciendo el Síndic de Greuges.

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La semana que viene, el pleno del Parlament tiene previsto votar la ley para limitar la compra especulativa de vivienda, aunque Junts y el PP ya han anticipado que piensan solicitar un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries, por lo que esta norma podría caer del orden del día. Teniendo en cuenta que esta es la última sesión antes del parón estival, el gran acuerdo de los Comuns con el Govern para dar su 'sí' a los presupuestos quedaría aplazado ya hasta el inicio del nuevo curso político.