Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria

Choque de ministros en el Gobierno de Pedro Sánchez a tenor de un asunto que hace décadas que se arrastra: el uso del edificio de Via Laietana 43, sede la Policía Nacional y que fue epicentro de la represión y tortura de la dictadura franquista en Catalunya. Después de que este viernes el Boletín Oficial del Estado haya publicado la declaración de la comisaría como Lugar de Memoria Democrático, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha reprochado al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no se traslade el cuerpo policial a otras dependencias.

"Exigimos al ministro del Interior que la declaración de espacio de memoria comporte que la comisaría de la Policía Nacional se traslade a otras dependencias y que este edificio sea exclusivamente dedicado a la memoria democrática de nuestro país", ha defendido Urtasun. Y es que el texto publicado en el BOE concreta que la declaración "no altera el uso actual", pese a que sí reconoce que Via Laietana 43 fue "el epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés" y que por sus celdas pasaron "centenares de antifranquistas que sufrieron todo tipo de torturas e interrogatorios".

Una placa insuficiente

La declaración como lugar de memoria se concretará con la colocación de una placa, algo que para las entidades memorialistas es insuficiente. "No podemos compartir y rechazamos absolutamente que en la resolución del espacio de memoria se diga que la comisaría puede continuar operando en este edificio", ha insistido Urtasun. Sin embargo, Marlaska se opone a que se haga una reconversión integral del edificio y se traslade el cuerpo policial a otro lugar y da ya por resignificado el espacio.

Una vez más, las entidades memorialistas han hecho público un comunicado en el que lamentan que, para las víctimas y familiares, el uso actual de la comisaría "representa una forma de continuidad institucional del silencio, el olvido y la impunidad". También rechazan que el gesto memorialista "se reduzca a la colocación de una placa o a un reconocimiento simbólico". Su petición es que el edificio se convierta en un espacio íntegramente dedicado a la memoria y a la interpretación de la tortura en el que las personas que la padecieron "puedan volver a entrar con dignidad" y con una vocación pedagógica para las nuevas generaciones.

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De hecho, recuerdan que el 26 de marzo de 2019 el Ayuntamiento de Barcelona ya instaló una placa conmemorativa y que solo dos días después fue vandalizada, algo que demuestra "la necesidad de una intervención institucional firme". Tanto el consistorio de la capital catalana como el Parlament de Catalunya ha aprobado en reiteradas ocasiones que Via Laietana 43 sea un edificio exclusivamente de memoria democrática.