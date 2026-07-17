Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesPedro SánchezÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaLamine YamalBarcelonaÓscar PuenteManu SánchezMatt DamonPlantas
instagramlinkedin

PSOE

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

La máxima responsable de la Guardia Civil niega haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado ante el juez Santiago Pedraz ser víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del que ha dicho que estaba en su "listado de víctimas", y por tanto también de la trama de Leire Díez.

Por ello, ha considerado que ambos la utilizaron o trataron de implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus actuaciones, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En su declaración como imputada, que se ha prolongado algo más de hora y media, González ha negado así haber colaborado con ninguna “cloaca” ni haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.

Noticias relacionadas

González, que sólo ha reconocido dos encuentros con Leire Díez para tomar café, ha asegurado que Cerdán sentía animadversión hacia ella y que estaba en su "listado de víctimas", por lo que de haber sabido que la exmilitante socialista se reunió con ella a instancias del exsecretario de organización del PSOE nunca se habría sentado a hablar con ella.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Encuesta elecciones generales España: La derecha mantiene su dominio con el PP a la baja y el PSOE estancado
  2. Encuesta CIS: El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y la inmigración escala a segundo problema del país
  3. Encuesta GESOP: El 60% de los españoles apoyan reformar la ley electoral para facilitar que gobierne la lista más votada
  4. Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo
  5. La princesa Leonor sorprende con humor en su discurso del Liceu y lanza un guiño a Sofía
  6. La Universidad Carlos III tiene herramientas para actuar ante la difusión de imágenes y audios de Leonor
  7. El ex número dos de la Fiscalía General confirma al juez que informó a Álvaro García Ortiz de encuentros con Leire Díez
  8. La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos y le devuelve el pasaporte

La directora de la Guardia Civil afirma al juez que se siente víctima de la trama del ‘caso Leire Díez’

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

Directo | El DAO de la Guardia Civil en el Senado: "No he pensado en absoluto en dimitir"

Directo | El DAO de la Guardia Civil en el Senado: "No he pensado en absoluto en dimitir"

Óscar Puente: “Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”

Óscar Puente: “Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial este domingo

DIRECTO | El DAO de la Guardia Civil comparece en la comisión de investigación del caso Koldo

Junqueras hace un llamamiento a Junts para hacer "útil" el final de la legislatura: "Nos parece frívolo flirtear con una moción de censura"

Junqueras hace un llamamiento a Junts para hacer "útil" el final de la legislatura: "Nos parece frívolo flirtear con una moción de censura"

Miguel Ángel Gallardo se muestra convencido de que podrá demostrar su inocencia

Miguel Ángel Gallardo se muestra convencido de que podrá demostrar su inocencia