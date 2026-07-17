Junqueras hace un llamamiento a Junts para hacer "útil" el final de la legislatura: "Nos parece frívolo flirtear con una moción de censura"

ERC sostendrá la legislatura hasta el último día. Oriol Junqueras ha dejado claro este viernes que, "por responsabilidad", darán apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez ante la "amenaza de involución democrática que representan el PP, Vox y Aliança Catalana". Eso sí, ha llamado a aprovechar este tiempo, apelando directamente a Junts, para que se avenga a buscar un entendimiento con el Ejecutivo y el resto del boque de la investidura y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, la condonación de la deuda del FLA y el nuevo sistema de financiación autonómica. "Nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o una cuestión de confianza", les ha espetado a los posconvergentes.

"El PSOE nos ha defraudado, una vez más, incapaz de resolver definitivamente los casos de corrupción que siempre le acaban afectando", ha lamentado Junqueras en un desayuno de Nueva Economía Forum celebrado en Madrid. Y así, ha dicho que la continuidad de la legislatura no se basa "en la confianza, en la ilusión, ni en la capacidad de transformar del PSOE", sino en la "responsabilidad" y en la convicción de que la alternativa es "mucho peor para la democracia española".

También les mueve el objetivo de intentar "culminar muchas cuestiones fundamentales", entre las que ha señalado la condonación de la deuda, el sistema de financiación o la elaboración de unos nuevos presupuestos, los primeros de la legislatura. Es en este punto en el que ha llamado a rearmar la mayoría del bloque de la investidura para "conquistar todas estas cuestiones". "No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos (los aliados). Todos ellos son imprescindibles", ha recalcado.

Mencionando a Junts en varias ocasiones, el líder de ERC ha dicho que su pretensión en esta legislatura es "conformar grandes mayorías". Pero para eso también ha pedido al PSOE que se lo "crea". Si la operación de Presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, ahí estaremos, exigentes y dialogantes", ha sentenciado.

Ley de amnistía

Junqueras también se ha referido al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitido este jueves que avaló la aplicación de la ley de amnistía en los casos de malversación. "La sentencia es también una victoria de los demócratas", ha aplaudido tras señalar que el TJUE "volvió a situar la política allí de donde nunca debería haber salido". No obstante, ha alertado de que la ley de amnistía, aprobada en 2024, "sigue siendo una victoria incompleta" porque las leyes no se miden únicamente por su aprobación, "sino por su aplicación".

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"Cuando una ley aprobada por una mayoría del Congreso, avalada por una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional y reforzada por el TJUE sigue sin desplegarse plenamente, la pregunta ya no es qué pasa con los represaliados. La pregunta correcta creo que sería, ¿qué pasa con la democracia española?", se ha cuestionado. Así, ha apuntado a que ahora es trabajo de los tribunales españoles cerrar "definitivamente" esta cartera.