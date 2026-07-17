Sentencia del TJUE
El Govern defiende que el aval europeo a la amnistía permite "cerrar la crisis" del 'procés' y volver a la "normalidad"
Estabilidad y el fin de la judicialización: ¿Por qué para el Govern de Illa es clave que se haya avalado la amnistía?
El Gobierno cierra el círculo de la legislatura con la amnistía y la asocia al fin del ‘procés’ para contrarrestar el rechazo social
Después de que el president Salvador Illa haya salido a exigir al Tribunal Supremo que la amnistía se aplique de forma "integral, diligente y sin subterfugios", el Govern hace balance de las implicaciones políticas que tiene el aval de la justicia europea a la ley aprobada en el Congreso hace dos años. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha defendido este viernes que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya permite "cerrar la crisis política i institucional" que se abrió durante la etapa del 'procés' y "entrar en una fase de normalidad". Así lo ha asegurado en declaraciones en Catalunya Ràdio, donde ha definido el veredicto de los jueces europeos como una "enmienda a la totalidad" a los argumentos del Supremo.
La también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha puesto el acento en la importancia que tiene esta sentencia más allá de lo estrictamente judicial para consolidar esa "nueva etapa" en Catalunya que Illa proclama desde que asumió la presidencia de la Generalitat y que resumió con la expresión "pasar página". Según Paneque, se trata de una voluntad que representa en estos momentos un "sentimiento generalizado" en la sociedad catalana tras una década de alto voltaje por el auge independentista y la judicialización del 1-O.
¿Giro en Junts?
Sobre si el aval europeo a la amnistía podría favorecer que Junts sea más proclive a los pactos con los socialistas tanto en Madrid como en el Parlament, Paneque se ha limitado a asegurar que la defensa que hace el Govern de la aplicación de la norma la hace pensando en resolver las situaciones personales de los dirigentes inhabilitados y no tanto por los "movimientos políticos" que esperan que hagan sus respectivos partidos. El president verbalizó este jueves que espera que pronto sus rivales políticos puedan ejercer en igualdad de condiciones, en referencia al regreso de Carles Puigdemont o la posibilidad de que Oriol Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones catalanas en 2028.
Eso no obsta que el Govern espera que el próximo otoño Junts se abra no solo a negociar los presupuestos de Pedro Sánchez, sino también a aprobar asuntos cruciales para la estabilidad en Catalunya, como la aprobación del nuevo modelo de financiación que, previsiblemente, se llevará a votación del Congreso antes de que finalice el año.
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