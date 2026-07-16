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Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la decisión del tribunal europeo

Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía

Carles Puigdemont, presidente de Junts y expresidente de la Generalitat.

Carles Puigdemont, presidente de Junts y expresidente de la Generalitat. / EFE / DAVID BORRAT

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Jose Rico

May Mariño

Barcelona / Madrid
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La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez llega este jueves a una jornada decisiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina, a partir de las 10.00 horas, si la norma es compatible con el derecho comunitario, una resolución que puede allanar el camino de regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En concreto, la justicia europea tiene que resolver, por un laso, si aplicar esa ley al delito de malversación pone en riesgo las finanzas europeas, y, por otro, si el perdón al delito de terrorismo es conforme a la normativa comunitaria.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo y al minuto las últimas noticias de la sentencia del TJUE, sus consecuencias y las repercusiones políticas y judiciales.

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