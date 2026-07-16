Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la decisión del tribunal europeo

¿Qué dijo el abogado general de la UE?

En noviembre pasado, el abogado general del Unión Europea, Dean Spielmann, avaló el grueso de la amnistía y rechazó que fuera una "autoamnistía", al considerar que la ley "es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", y "no es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario". El dictamen de este jueves es especialmente relevante, teniendo en cuenta que el TJUE se acoge a las tesis del abogado general en la mayoría de sus resoluciones. Aunque su criterio no es vinculante, la estadística juega a favor, y lo previsible es que la justicia europea despeje un poco más el futuro procesal de los líderes del procés.

En sus dos propuestas de sentencia, el letrado se pronunció por una parte en la responsabilidad contable de los líderes del procés, señalando los intereses financieros de la UE "no se oponen" a la aplicación de la amnistía, al considerar que "no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".

Esta posición sobre la malversación puede terminar resultando clave a la hora de determinarse si debe aplicarse o no la amnistía al delito de malversación por el que se condenó y procesó en rebeldía a los líderes del 'procés'. La oposición del Tribunal Supremo a hacerlo, al entender que forma parte de las excepciones de la propia ley por suponer un enriquecimiento personal, está en manos ahora del Constitucional con lo recursos de amparo presentados por Junqueras o Puigdemont.

El abogado general de la UE también avaló la aplicación de la amnistía a los delitos de terrorismo, al considerar que la norma acotaba suficientemente los supuestos a amnistiar, puesto que "no incluye violaciones graves de derechos humanos" y excluyó explícitamente "las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física".

Una limitación que, a su juicio, "permite trazar una frontera lo suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal". Además, Spielmann consideró que el TJUE "habría de limitarse a comprobar que no quedan impunes los actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos".