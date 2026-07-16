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Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la decisión del tribunal europeo
Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez llega este jueves a una jornada decisiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina, a partir de las 10.00 horas, si la norma es compatible con el derecho comunitario, una resolución que puede allanar el camino de regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En concreto, la justicia europea tiene que resolver, por un laso, si aplicar esa ley al delito de malversación pone en riesgo las finanzas europeas, y, por otro, si el perdón al delito de terrorismo es conforme a la normativa comunitaria.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo y al minuto las últimas noticias de la sentencia del TJUE, sus consecuencias y las repercusiones políticas y judiciales.
Ana Cabanillas
¿Qué pasará si la amnistía supera el examen de la justicia europea?
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la ley de amnistía aprobada en 2024 cumple con la legislación comunitaria y si la malversación es amnistiable, que se prevé favorable, afecta de lleno a los próximos pasos de Puigdemont. El expresident solo podrá volver a España una vez se levante la orden de detención contra él. Una decisión que la justicia europea puede allanar en los próximos días, aunque los efectos no serán inmediatos.
Carlota Camps
Los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía
"Nos hemos desplazado al corazón de Europa para denunciar la politización de la justicia española y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático que se da en el Estado español". Esta frase, originariamente en francés, la pronunció Carles Puigdemont el 31 de octubre de 2017. Aquel día, el expresident de la Generalitat reaparecía en Bruselas después de la fallida declaración unilateral de independencia. Más de ocho años y medio después, el líder de Junts aún no ha conseguido que se le retire la orden de detención en España, y se arriesga a ser arrestado si cruza la frontera. Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos meses. O, al menos, eso espera Puigdemont y el resto de la dirección del partido.
El Tribunal Constitucional resolverá en septiembre u octubre sobre la amnistía a Puigdemont
El Tribunal Constitucional ya pone plazos a la amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont. El tribunal de garantías resolverá en septiembre u octubre el recurso que presentó el expresident contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. La decisión del órgano presidido por Cándido Conde Pumpido llegará de esta forma en octubre, cuando el Gobierno aspira a llevar los Presupuestos Generales al Congreso. Hasta ahora, Junts había rechazado cualquier negociación exigiendo que se aplicara la amnistía al expresident catalán.
Fuentes jurídicas descartan a EFE que el Constitucional aborde esta cuestión en el pleno del día 20 de julio, que es el último del año judicial y su orden del día ya estará cerrado antes del 16 de julio. Por tanto, no cabe esperar resolución alguna hasta septiembre u octubre, añaden las fuentes, que entienden que la sentencia del TJUE marcará el camino para resolver el recurso del expresidente, en un fallo que se antoja fundamental para su regreso a España.
Las fuentes explican que cuando se publique la sentencia de la corte europea, el Constitucional deberá estudiarla y, según su fundamentación y fallo, acordará la tramitación subsiguiente, lo que "llevará su tiempo" además de que "los trámites sucesivos dependerán del contenido de la sentencia" del TJUE, de ahí el horizonte de septiembre u octubre para resolver el recurso de Puigdemont.
Miguel Ángel Rodríguez
El PP asegura que "políticamente" está contra la ley de amnistía, pero que "respetará" la sentencia del TJUE
El PP ha dejado claro estos últimos días que su "posición política" sigue siendo contraria a la norma, pero que respetarán y confiarán en el fallo judicial, "sea cual sea" el sentido del mismo. Así lo ha dicho el portavoz nacional, Borja Sémper, que ha evitado hablar de la "inconstitucionalidad" de la ley o de si la derogarán en un futuro, como anunciaron hace un año.
Iván Gil
Illa confía en que la sentencia del TJUE sobre la amnistía "sea clara" y "se aplique sin dilación"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se mostró el pasado lunes confiado en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía prevista para este jueves “sea clara” como entiende que lo es el espíritu de la norma. Una vez que se produzca, Illa ha reclamado que “se aplique con diligencia y sin dilación” a los líderes del ‘procés’. Entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Carlota Camps
Puigdemont reduce su actividad pública mientras aguarda el desenlace
Han pasado más de seis meses desde la última aparición pública de Carles Puigdemont. Desde que se trasladó a Bélgica hace nueve años, tras la declaración de independencia fallida, Puigdemont ha dosificado mucho sus intervenciones mediáticas y se ha reservado para intervenir solo en circunstancias especiales. Se trata de una estrategia premeditada para no normalizar su situación. No obstante, en los últimos meses ha reducido de forma significativa su actividad pública. No solo no ha llamado a filas a sus dirigentes, sino que tampoco se ha pronunciado prácticamente sobre las principales cuestiones de la actualidad política. Sus tuits sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE se pueden contar con los dedos de una mano, a pesar de que los votos de Junts son imprescindibles para la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el Congreso.
Ana Cabanillas
¿Podrá volver Puigdemont a España?
Independientemente del fallo, Puigdemont sólo podrá volver a España una vez se levante la orden de detención contra él. Una decisión que la justicia europea puede allanar en los próximos días, aunque los efectos no serán inmediatos.
Tanto su futuro como el del resto de dirigentes pasará necesariamente por el Tribunal Constitucional, que en octubre -previsiblemente- deberá resolver los recursos de amparo interpuestos por Puigdemont y sus exconsellers. El órgano decidió aplazar su decisión a tener el aval de la justicia europea para cerrar la puerta a que el Supremo presente nuevas cuestiones prejudiciales. La mayoría progresista del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido hace probable que la sentencia sea positiva.
Una vez emitida esta sentencia, será el Tribunal Supremo, que rechazó aplicar la amnistía a los delitos de malversación, quien deba acatar lo dictado por el TC y, llegado el caso, emitir la resolución definitiva, y levantar en última instancia las órdenes de detención para hacer posible la vuelta a España de Puigdemont.
Ana Cabanillas
¿Qué dijo el abogado general de la UE?
En noviembre pasado, el abogado general del Unión Europea, Dean Spielmann, avaló el grueso de la amnistía y rechazó que fuera una "autoamnistía", al considerar que la ley "es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", y "no es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario". El dictamen de este jueves es especialmente relevante, teniendo en cuenta que el TJUE se acoge a las tesis del abogado general en la mayoría de sus resoluciones. Aunque su criterio no es vinculante, la estadística juega a favor, y lo previsible es que la justicia europea despeje un poco más el futuro procesal de los líderes del procés.
En sus dos propuestas de sentencia, el letrado se pronunció por una parte en la responsabilidad contable de los líderes del procés, señalando los intereses financieros de la UE "no se oponen" a la aplicación de la amnistía, al considerar que "no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".
Esta posición sobre la malversación puede terminar resultando clave a la hora de determinarse si debe aplicarse o no la amnistía al delito de malversación por el que se condenó y procesó en rebeldía a los líderes del 'procés'. La oposición del Tribunal Supremo a hacerlo, al entender que forma parte de las excepciones de la propia ley por suponer un enriquecimiento personal, está en manos ahora del Constitucional con lo recursos de amparo presentados por Junqueras o Puigdemont.
El abogado general de la UE también avaló la aplicación de la amnistía a los delitos de terrorismo, al considerar que la norma acotaba suficientemente los supuestos a amnistiar, puesto que "no incluye violaciones graves de derechos humanos" y excluyó explícitamente "las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física".
Una limitación que, a su juicio, "permite trazar una frontera lo suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal". Además, Spielmann consideró que el TJUE "habría de limitarse a comprobar que no quedan impunes los actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos".
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