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Consulta la sentencia en pdf del TJUE sobre la ley de amnistía que afecta a Carles Puigdemont
DIRECTO | Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: reacciones y última hora del aval del tribunal europeo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana el camino al regreso del expresident Carles Puigdemont, pendiente de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley. La justicia europea cree que la amnistía "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".
La corte con sede en Luxemburgo ha resuelto, en primer lugar, la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal de Cuentas sobre si amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del proceso independentista pondría en riesgo las finanzas europeas, una posibilidad que el TJUE ha descartado.
A continuación puedes leer la sentencia íntegra sobre la ley de amnistía y el delito de malversación.
Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y el delito de malversaciónSentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y el delito de malversación
En otra sentencia, el TJUE ha determinado también que la ley de amnistía "no menoscaba" la directiva europea antiterrorismo, ya que ese perdón excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran perjuicios graves en el caso de los 12 miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) acusados de este delito.
A continuación puedes leer la sentencia íntegra sobre la ley de amnistía y los delitos de terrorismo.
Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y los delitos de terrorismoSentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y los delitos de terrorismo
La decisión del TJUE marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya sentencia será determinante para el posible regreso a España de Puigdemont, ya que tiene que dilucidar si el Tribunal Supremo debe amnistiarle por el delito de malversación.
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