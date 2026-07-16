Rull insta al Supremo a aplicar la amnistía "sin esperar" a otros tribunales: "No hay margen para cálculos políticojudiciales"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha instado directamente al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a aplicar la ley de amnistía a los líderes del 'procés' y a abandonar la "vía de la rebeldía" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Rull le ha reclamado que actúe "sin esperar" a otros tribunales, en alusión al Constitucional, que prevé resolver en otoño los recursos de amparo. Después, la decisión volverá a manos del Supremo, al que corresponde hacer efectiva la amnistía.

"Europa ha hablado y no hay margen para la ambigüedad, los cálculos políticojudiciales ni una enésima interpretación restrictiva de la ley de amnistía", ha espetado el jefe de la Cámara catalana en una declaración institucional desde el Parlament. "Lo que corresponde, y lo que resulta exigible en un Estado de derecho, es que la cúpula judicial española la aplique definitivamente y sin más demoras", ha añadido, convencido de que la sentencia hecha pública este jueves evidencia la "anomalía política" que vive Catalunya y que resuena en cada pleno, con los escaños vacíos del expresident Carles Puigdemont y del exconseller Lluís Puig, ambos de su partido, Junts.

"Lo pedimos cómo demócratas para que los 135 diputados puedan ejercer sus funciones con plenitud y con garantías en este Parlament", ha insistido Rull, sin olvidar que otros representantes políticos ni siquiera tienen la oportunidad de ocupar un escaño al estar "privados de participar libremente en la vida pública". Un mensaje dirigido a Oriol Junqueras, presidente de ERC, cuya inhabilitación sigue a la espera de que se le aplique la amnistía, avalada por Europa.

No hay margen para la ambigüedad, ni una enésima interpretación restrictiva de la ley de amnistía

A juicio de Rull, la medida de gracia debería haberse aplicado a los encausados por el 'procés' desde su aprobación en el Congreso, hace dos años. Una espera que ha atribuido directamente al "filibusterismo de la cúpula judicial española", a la que ha afeado estas maniobras de "bloqueo" y ha acusado de "malmeter la democracia". "Se debe acabar con la posibilidad de condicionar sistemáticamente la vida política de Catalunya a través de la vía judicial", ha anotado el presidente del hemiciclo.

Noticias relacionadas

Si bien la sentencia del TJUE no menciona explícitamente la celebración del referéndum del 1-O y se limita a dejar claro que el delito de malversación que pesa sobre sus dirigentes por esta causa no va en contra del derecho europeo ni tuvo repercusiones sobre los fondos de la Unión, Rull ha aprovechado su altavoz para reivindicar la "expresión democrática, pacífica y legítima" que, a su juicio, supuso esa votación, amparándose en el hecho de que el tribunal europeo haya descartado que la actividad de los CDR encaje en el supuesto de terrorismo, otra de las cuestiones sobre las que debía pronunciarse.