Junts exige al Constitucional y al Supremo desbloquear "de inmediato" la amnistía tras el aval europeo

Carles Puigdemont está hoy más cerca de poder regresar a Catalunya sin una orden de detención vigente, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya allanado el camino para la aplicación de la ley de amnistía por su papel en el referéndum del 1-O. La decisión definitiva, sin embargo, continúa en manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero antes deberá pasar por el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo, algo que este órgano judicial prevé para otoño y que Junts ha reclamado este jueves que se adelante.

"No pueden irse de vacaciones [los jueces del Constitucional] tan tranquilamente sabiendo que hay personas privadas de sus derechos fundamentales y jueces prevaricando al negarse a aplicar una ley que Europa ha declarado legítima", ha declarado el secretario general de Junts, Jordi Turull, desde la sede del partido. Los posconvergentes consideran que la justicia española "ya va tarde" en resolver esta cuestión y no entienden que el Constitucional celebre una sesión la semana que viene y no incluya en el orden del día la resolución de los recursos, paso previo necesario para dar vía libre al Supremo.

Turull, junto al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el resto de la dirección del partido, presente este jueves en la sede de la formación, ha mantenido una reunión telemática con el expresident Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, también implicados por la causa. "Quienes pretendan buscar nuevas vías de cuestionar la ley se van a encontrar con un muro claro y rotundo con la justicia europea", ha sentenciado Boye, que ha comparecido junto a Turull, anticipándose a un posible bloqueo de esta norma en la cúpula judicial. "Hoy Europa les dice a los exiliados que ya deberían estar en casa", ha recordado el número dos de Puigdemont, que ve una "victoria del independentismo" el aval europeo.

"No hay debate"

Boye ha ido más allá y ha llegado a pedir directamente al Supremo que aplique la medida de gracia. "Si hubiera convicciones democráticas de verdad, delante de este pronunciamiento, ya debería aplicar la amnistía de inmediato", ha apuntado, al opinar que la sentencia del TJUE dice que "no hay que esperar a nada" y que "no hay más margen de discusión". Y ha concluido: "Lo que hay que hacer es sentarse con calma y aplicar la ley; no hay debate desde el punto de vista jurídico".

Si hubiera convicciones democráticas de verdad, delante de este pronunciamiento, ya debería aplicar la amnistía de inmediato Gonzalo Boye — Abogado de Carles Puigdemont

La corte de Luxemburgo ha avalado la medida de gracia y ha descartado que el delito de malversación que se le atribuye al líder de Junts afecte a los intereses económicos de la Unión Europea, principal argumento esgrimido por Llarena para rechazar hasta ahora hacer efectiva la amnistía. "No hay más excusas para aplicar la amnistía a todos. En España persisten muchas anomalías, y una de ellas es que hay jueces que desobedecen la ley y hacen política desde la toga", ha criticado el secretario general de Junts, que ha celebrado también que Europa haya dado el visto bueno a amnistiar a los CDR, acusados de terrorismo.

A su juicio, la sentencia de este jueves supone "una enmienda a la totalidad a la represión del Estado" y confirma que la amnistía, avalada por Europa, "no es un perdón, sino un acto de justicia". "Es un revulsivo que nos llena de energía para seguir trabajando por la independencia. No supone pasar página al conflicto, sino un nuevo impulso para el independentismo", ha concluido el número de Puigdemont, quien también ha mandado un mensaje al PSOE al pedirle que "no se cuelguen ninguna medalla" porque no ha sido "gracias" a ellos que la amnistía está hoy más avalada que nunca. Una frase de Boye resume bien la conclusión de Junts: "Algunos dudaban de si la amnistía era un acto claro; ahora es un acto aclarado".

No supone pasar página al conflicto, sino un nuevo impulso para el independentismo Jordi Turull — Secretario general de Junts

Todavía no existe un escenario claro para el regreso de Puigdemont, pero la resolución ha desatado la satisfacción en las filas de Junts, después de años de reveses judiciales que alejaban la posibilidad de que el expresident pudiera volver algún día a Catalunya y liderar el partido desde allí, así como ocupar el escaño en el Parlament que obtuvo en las pasadas elecciones catalanas de 2024. "Hemos sufrido mucho", ha reconocido Turull, quien fue, además, uno de los líderes del 'procés' que pasó por prisión por su papel en el referéndum y fue posteriormente indultado.

La negociación de la amnistía

Pero más allá de las represalias de este episodio, desde Junts también han querido recordar que, durante la negociación de la amnistía, su formación fue criticada por bloquear inicialmente el texto -llegaron a votar en contra- al considerar que no estaba del todo blindado jurídicamente. "La justificación de ese 'no' está en la sentencia de hoy; dice que no valía cualquier ley, sino una bien hecha [...] es una buena ley e incluye todas las conductas de su ámbito objetivo, cosa que se había puesto en duda", ha defendido Boye.

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Junto a Turull se han dirigido directamente y con cierto rencor a ERC, que ve este jueves como la inhabilitación de su líder, Oriol Junqueras, también está más cerca. "Algunos pretendían una ley para situaciones individuales y nosotros hicimos un trabajo para todos; se nos dijo de todo en enero de 2024", ha deslizado el letrado del expresident. A pocos kilómetros de la sede de Junts, en la Calle Calàbria, casa de ERC, Junqueras apelaba a la reconciliación: "Espero poder abrazar bien pronto al president Puigdemont por las calles de Barcelona y Girona".