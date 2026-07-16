La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos y le devuelve el pasaporte

La Audiencia de Madrid ha decidido, tras varios días de deliberaciones, mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado. No obstante, en el auto, ha reducido a dos los presuntos delitos por los que debe ser juzgada: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que le acusa el magistrado.

Además, ha decido levantar las medidas cautelares impuestas por Peinado lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial.

Junto a Begoña Gómez también será juzgada su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del software, y no irá a juico por tráfico de influencias. Además, queda sobreseída la acusación por delito de corrupción en los negocios.

Del procedimiento por Ley del Jurado queda separado el empresario Juan Carlos Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos a su empresa.

Además, la Sala acuerda el alzamiento de las medidas cautelares personales acordadas respecto de las investigadas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, sin perjucio de que ambas estén localizadas en todo momento.

Inocente y persecución

Tras conocerse estas decisiones judiciales, desde Moncloa insistieron a EL PERIÓDICO que "Begoña Gómez es inocente". "Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno", denuncian dichas fuentes próximas al jefe del Ejecutivo.

Una línea también compartida en el PSOE. La secretaria de Organización repasó que "primero eran cinco delitos, ahora dicen que dos". Pero, expuso Rebece Torró en X, "ni cinco ni dos ni ninguno. Begoña Gómez es INOCENTE (sic) y lo repetiremos las veces que haga falta". Es más, consideró que todo responde a "una cacería política obscena".

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Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, reconoció que está "muy satisfecho" con el auto de la audiencia provincial porque "acoge -dice- prácticamente todos los argumentos de mi recurso, reduce la acusación contra mi cliente a un fleco -que deberá quedar en nada en el juicio-, le elimina 3 delitos, y anula las cautelares".