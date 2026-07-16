Junqueras exige al Supremo que aplique sin dilación la ley de amnistía: "Ya no hay más excusas"

Uno de los principales afectados por el aval a la ley de amnistía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el líder de ERC, Oriol Junqueras. Salió de la cárcel con el indulto en 2021, pero sigue pesando contra él una inhabilitación hasta 2031 que le impide volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat. El líder republicano ha celebrado este jueves el fallo europeo y ha exigido a todos los tribunales, especialmente al Supremo, que lo aplique "sin más dilaciones". "Ya no hay más excusas, la ley se tiene que aplicar", ha expresado.

Lo ha dicho en una declaración sin preguntas en la sede de su partido en la calle Calabria de Barcelona. Una comparecencia rodeado de miembros de la formación, entre los que había otros dirigtens con causas judiciales pendientes de resolver como el líder republicano en el Parlament, Josep María Jové, o el director general de la organización, Lluís Salvadó. Junqueras ha considerado que la decisión del TJUE es "una victoria del independentismo" que tiene que hacer reaccionar a los tribunales que mantienen en el limbo la aplicación de la ley. Los ha enumerado uno por uno: el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Supremo. También ha recordado que el Constitucional tiene que resolver varios recursos amparo pendientes de varios líderes independentistas que esperan ver amnistiadas sus causas. "Tienen que quitar las manillas al independentismo", ha concluido.

Junqueras ha aparcado por un día las diferencias que su partido mantiene con Junts desde hace casi una década. Unas diferencias que hacen que, hoy por hoy, las relaciones estén prácticamente rotas. Sus primeras palabras han sido para recordar que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sigue en Bélgica y ha pedido que pueda regresar lo antes posible sin riesgo de acabar en la cárcel: "Espero poder abrazar bien pronto al president Puigdemont por las calles de Barcelona y Girona".

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Este viernes, en Madrid

Tras el posicionamiento de hoy, Junqueras viajará a Madrid para pronunciar una conferencia este viernes. No es una coincidencia del calendario. El líder republicano buscará mandar desde la capital un mensaje de futuro. "Hará un llamamiento a mirar adelante, a que España sea un país más democrático", indican fuentes del partido. Y esto pasa, a su juicio, para que se aplique sin más dilaciones la ley de amnistía que se aprobó en junio del año pasado.