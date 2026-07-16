Sentencia del TJUE
Los Comuns reclaman al Supremo que deje de hacer política y aplique la amnistía tras la "bofetada" europea
"Queremos que Puigdemont vuelva a casa lo más pronto posible y que se acaben las inhabilitaciones", defiende Jéssica Albiach
Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: reacciones y última hora de la decisión del tribunal europeo
Illa exige la aplicación inmediata de la amnistía tras el aval europeo: "Es de obligado cumplimiento, ya no hay ningún obstáculo"
Los Comuns, que a menudo reivindican que fueron los primeros en defender que hacía falta una ley de amnistía para desjudicializar el 'procés', han comparecido tras el aval de la justicia europea para recordar sin ambages a los jueces del Tribunal Supremo que "son poder judicial y no legisladores ni políticos" y reclamarles que acepten "la bofetada en toda la cara" que han recibido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y apliquen la ley.
La líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido de que un tribunal no puede "hacer y deshacer" a merced de "su conveniencia", en la que cree que hay intencionalidad política, y ha considerado que ya no queda "ninguna excusa" para frenar los efectos de una norma que hace dos años que fue aprobada por el Congreso. "Se ha acabado el ausentismo judicial del Tribunal Supremo en la aplicación de la amnistía, debe aplicarse de forma íntegra e inmediata", ha insistido.
Un instrumento y no "un privilegio"
Albiach ha argumentado también que la amnistía, en cuya negociación se implicó el eurodiputado Jaume Asens, "no es un privilegio", sino una herramienta para poner fin a la judicialización de un conflicto político que considera que nunca debería haberse trasladado a los tribunales. "Queremos que Puigdemont vuelva a casa lo más pronto posible y que se acaben las inhabilitaciones", ha defendido ante lo que considera que debería suceder a partir de ahora.
Eso sí, la dirigente de los Comuns ha asumido que, a su juicio, se trata de un aval que "llega tarde" porque se acumulan demasiados años de "injusticia y de sufrimiento" de las personas encausadas durante el 'procés'. Aun así, ha celebrado que se les haya dado "la razón" a los que apostaron por la amnistía desde el primer momento bajo la receta de "libertad, diálogo y soluciones" para resolver el conflicto. Una manera de sacar pecho de una apuesta que defendieron incluso antes de que los socialistas la acabaran avalando para garantizar el apoyo de Junts y ERC a la investidura de Pedro Sánchez.
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