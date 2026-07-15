Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISLa OdiseaIncendiosBarcelonaLamine YamalFranciaAP7Servicios mínimos RodaliesCalorRafa Nadal
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo

Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía

Carles Puigdemont, presidente de Junts y expresidente de la Generalitat.

Carles Puigdemont, presidente de Junts y expresidente de la Generalitat. / EFE / DAVID BORRAT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Rico

May Mariño

Barcelona / Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez llega este jueves a una jornada decisiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina, a partir de las 10.00 horas, si la norma es compatible con el derecho comunitario, una resolución que puede allanar el camino de regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En concreto, la justicia europea tiene que resolver, por un laso, si aplicar esa ley al delito de malversación pone en riesgo las finanzas europeas, y, por otro, si el perdón al delito de terrorismo es conforme a la normativa comunitaria.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo y al minuto las últimas noticias de la sentencia del TJUE, sus consecuencias y las repercusiones políticas y judiciales.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta elecciones generales España: La derecha mantiene su dominio con el PP a la baja y el PSOE estancado
  2. Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal
  3. La Universidad Carlos III tiene herramientas para actuar ante la difusión de imágenes y audios de Leonor
  4. El Gobierno estudia la reforma para eximir del IVA a pequeños autónomos para lograr el sí de Junts al decreto de vivienda
  5. Los expertos, ante la propuesta del PP de dar más diputados al ganador de las elecciones: mejora la gobernabilidad, pero empeora la proporcionalidad
  6. El abogado de Villarejo ratifica ante el juez que Leire Díez le ofreció contactar con el fiscal general del Estado para ayudarle
  7. Una iniciativa de la sociedad civil plantea listas conjuntas de la izquierda al Senado para que 'deje de ser el búnker de la derecha
  8. Leonor pone de moda la carrera de Políticas de la Carlos III: la nota de corte da un salto histórico y sube de 9,5 a 10,7

Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo

Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo

Begoña Gómez entrega al juez Peinado sus billetes de viaje a Londres y protesta por la "diabólica" obligación de demostrar que no delinquió

Begoña Gómez entrega al juez Peinado sus billetes de viaje a Londres y protesta por la "diabólica" obligación de demostrar que no delinquió

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Los Reyes, Leonor y Sofía asistirán en Nueva York a la final del Mundial

Los Reyes, Leonor y Sofía asistirán en Nueva York a la final del Mundial

Una nueva ley endurecerá los requisitos para construir en zonas inundables y elevará la altura de los hogares en riesgo

Una nueva ley endurecerá los requisitos para construir en zonas inundables y elevará la altura de los hogares en riesgo

El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por el pago de una operación en Bolivia

El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por el pago de una operación en Bolivia

La princesa Leonor sorprende con humor en su discurso del Liceu y lanza un guiño a Sofía

La princesa Leonor sorprende con humor en su discurso del Liceu y lanza un guiño a Sofía

El Govern duplicó en 2025 las sanciones a comercios por incumplir la normativa lingüística del catalán

El Govern duplicó en 2025 las sanciones a comercios por incumplir la normativa lingüística del catalán