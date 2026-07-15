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Respuesta a las críticas

Rajoy acusa al Gobierno de "chivarse a un ministro extranjero" y pide "buen humor" tras la polémica racista con Francia

Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"

El Gobierno carga contra el PP por la "muy desafortunada" columna de Rajoy sobre Francia: Es "absolutamente inaceptable"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

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Europa Press

Madrid
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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado al Gobierno por "distraer la atención" con sus palabras sobre la selección francesa y ha cargado contra las "autoridades" que prefieren "chivarse a un ministro extranjero" o "hacer una reverencia a un primer ministro" para generar "ruido". En un nuevo artículo publicado en el 'El Debate' tras la victoria de España sobre Francia que la clasifica para la final de Mundial, Rajoy ha lamentado que se hayan dedicado "tantos esfuerzos" a "glosar" sus "virtudes" en vez de a "otras cuestiones" que "importan a los españoles" y "están en la mente de todos".

El exdirigente ha apelado al "buen humor" y ha agradecido a quienes continúan leyendo sus escritos y saludándole "por la calle", "sobre todo ayer y hoy", en las primeras declaraciones del expresidente tras la polémica generada por afirmar que en la Selección francesa no juegan franceses.

Unas palabras que desataron distintas críticas de líderes políticos franceses, desde Marine Le Pen hasta el Gobierno francés, tildando su afirmación de "racista" e "inaceptable".

Críticas del Gobierno

Las críticas de Rajoy llegan después del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, este martes con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, y tras la misiva del titular de Exteriores, José Manuel Albares, a su homólogo en Francia para transmitirle que la columna de Rajoy no refleja "el sentir mayoritario de los españoles".

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Además, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha reprochado este martes al expresidente que no se haya disculpado por sus palabras.

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