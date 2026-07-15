Respuesta a las críticas
Rajoy acusa al Gobierno de "chivarse a un ministro extranjero" y pide "buen humor" tras la polémica racista con Francia
Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"
El Gobierno carga contra el PP por la "muy desafortunada" columna de Rajoy sobre Francia: Es "absolutamente inaceptable"
Europa Press
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado al Gobierno por "distraer la atención" con sus palabras sobre la selección francesa y ha cargado contra las "autoridades" que prefieren "chivarse a un ministro extranjero" o "hacer una reverencia a un primer ministro" para generar "ruido". En un nuevo artículo publicado en el 'El Debate' tras la victoria de España sobre Francia que la clasifica para la final de Mundial, Rajoy ha lamentado que se hayan dedicado "tantos esfuerzos" a "glosar" sus "virtudes" en vez de a "otras cuestiones" que "importan a los españoles" y "están en la mente de todos".
El exdirigente ha apelado al "buen humor" y ha agradecido a quienes continúan leyendo sus escritos y saludándole "por la calle", "sobre todo ayer y hoy", en las primeras declaraciones del expresidente tras la polémica generada por afirmar que en la Selección francesa no juegan franceses.
Unas palabras que desataron distintas críticas de líderes políticos franceses, desde Marine Le Pen hasta el Gobierno francés, tildando su afirmación de "racista" e "inaceptable".
Críticas del Gobierno
Las críticas de Rajoy llegan después del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, este martes con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, y tras la misiva del titular de Exteriores, José Manuel Albares, a su homólogo en Francia para transmitirle que la columna de Rajoy no refleja "el sentir mayoritario de los españoles".
Además, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha reprochado este martes al expresidente que no se haya disculpado por sus palabras.
- Leonor pone de moda la carrera de Políticas de la Carlos III: la nota de corte da un salto histórico y sube de 9,5 a 10,7
- Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal
- La caída de Junts en las encuestas reabre el debate sobre Puigdemont y la antigua CDC
- Los expertos, ante la propuesta del PP de dar más diputados al ganador de las elecciones: mejora la gobernabilidad, pero empeora la proporcionalidad
- El abogado de Villarejo ratifica ante el juez que Leire Díez le ofreció contactar con el fiscal general del Estado para ayudarle
- La Junta de Andalucía replica a Óscar Puente tras sus críticas por el Es-Alert: 'No tiene ni idea, hubiera provocado más daño
- Una iniciativa de la sociedad civil plantea listas conjuntas de la izquierda al Senado para que 'deje de ser el búnker de la derecha
- Puigdemont reduce su actividad pública mientras aguarda el desenlace de la amnistía y su regreso