El Gobierno andaluz corrige "errores" en competencias en menos de 48 horas: "Donde dice... debe decir"

"Donde dice... debe decir". El Gobierno de la Junta de Andalucía todavía no ha jurado el cargo en público, pero ya ha sufrido sus primeros cambios. Ni una semana ha estado en vigor el decreto de reparto de comparecencias del equipo del presidente autonómico, Juanma Moreno. Cinco días, ese es el tiempo que ha tardado el Ejecutivo andaluz en publicar una serie de correcciones, solicitadas por las propias consejerías para el funcionamiento del Ejecutivo.

La entrada de Vox en el Gobierno de la Junta de Andalucía va a marcar un antes y un después en la gestión del presidente andaluz. Moreno tenía prisa por formar un equipo, lo dejó claro en la rapidez para alcanzar un acuerdo con la formación de extrema derecha, que logró en menos de un mes y medio frente a los seis meses que tardaron otros barones populares. Esas prisas se han notado ahora en las competencias.

Qué cambios hay

En un primer momento, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), estaba incluida en la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Sin embargo, finalmente estará recogida por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación. Lo mismo ha ocurrido con la inclusión de la propuesta, desarrollo, coordinación y programación de políticas de juventud que dependerá de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

La Junta de Andalucía ha publicado una disposición general en su Boletín Oficial, BOJA, en la que se incluyen todos los cambios necesarios para el funcionamiento de las distintas carteras del Gobierno de Moreno. Además de cambios de responsabilidad sobre agencias o competencia autonómicas, la disposición también incluye alteraciones de terminología para matizar la responsabilidad de las carteras.

En total, el Gobierno autonómico ha modificado cinco puntos del Decreto del Presidente, el único que tiene potestad de hacer en solitario, de 9 de julio, por el que se crean las Vicepresidencias y se reestructuran las Consejerías con el objetivo de corregir los "errores" que se habían publicado en el documento original de la pasada semana. Una acción poco habitual en el funcionamiento de la administración autonómica.

Los presupuestos como objetivo

El Gobierno andaluz trabaja contrarreloj para que Andalucía tenga presupuestos en "tiempo y forma". Este ha sido un requisito clave para poder firmar el Gobierno junto con Vox, que se responsabilizará de la Consejería de Turismo, Desregulación, Administración Local y Justicia. Para poder repartir los fondos de los que dispone la Junta, saber en qué cartera están cada una de las competencias es clave.

Fuentes de la Consejería explicaban antes de que se conformara el Gobierno que la división era fundamental para poder empezar a trabajar en las cuentas autonómicas y siempre se empezaba a trabajar en el mes de julio. De hecho, en el último presupuesto de la anterior legislatura, pese a que Sanidad ya estaba incluida en Presidencia, en los presupuestos fue aparte, ya que esta decisión se tomó en octubre.

Ahora, desde la cartera que dirige la recién nombrada vicepresidenta tercera y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, sostienen a preguntas de este medio que estos cambios no suponen una alteración de las cuentas. De hecho, el propio lunes se publicó la orden por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto, en la que ya están incluidos todos estos cambios competenciales.

Fuente: El Correo de Andalucía