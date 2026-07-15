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Feijóo desliza el "autoritarismo" de Sánchez ante líderes europeos y avisa de que España "sufre una democracia debilitada"

El líder del PP asegura que frenarán al "populismo" en las urnas para reconstruir las instituciones españolas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Foro EPP Libertas que tiene lugar este miércoles en Madrid.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Foro EPP Libertas que tiene lugar este miércoles en Madrid. / J.J.Guillen / EFE

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Miguel Ángel Rodríguez

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Madrid
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Sin querer acusar directamente a Pedro Sánchez, pero dejando claro a quién tenía en mente, Alberto Núñez Feijóo ha enumerado este miércoles los rasgos para "reconocer a un autoritario", una lista de características que coinciden, una por una, con las críticas que le suele hacer al presidente del Gobierno: recelar de los jueces, despreciar al Parlamento, temer a las urnas... Todo ello ante un auditorio en el que había líderes internacionales del Partido Popular Europeo y a los que ha avisado de que España "sufre una democracia debilitada".

En el primer Libertas Forum, organizado en Madrid por el PPE, Feijóo ha hecho un llamamiento a defender las democracias liberales de los "populistas y autoritarios". Pero, ¿quiénes son? "Les propongo un juego -ha arrancado el líder popular español-. Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa, basta con observar qué intenta controlar: si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones, y si teme a las urnas si no le asegura el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario", ha sentenciado.

Ni una mención a Sánchez, pero a nadie se le escapa que todas las características que ha enumerado forman parte del repertorio habitual de reproches al jefe del Ejecutivo. En abril de 2024, Feijóo ya acusó al presidente del Gobierno de tener un "tic autoritario" inédito "desde Franco". En esta ocasión lo ha hecho ante el presidente del PPE, Manfred Weber, o el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, entre otros participantes.

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Ha sido a renglón seguido cuando Feijóo ha admitido que les habla "desde la tranquilidad de quien ya no sufre estos malos", sino al revés. "Les recibo en una España que también sufra una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias que deberían defenderla", ha sostenido. Ante este escenario, ha asegurado que el PP no está "paralizado". "España, más pronto que tarde, se incorporará al despertar democrático que permita reconstruir nuestras instituciones, nuestras libertades individuales y nuestras alianzas históricas. El cambio en España está más cerca", ha resumido.

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