Comunidad Valenciana: la "prioridad nacional" de Vox también impregna las políticas sociales y por primera vez 'a petición' del PP

PP y Vox continuan pasando el rodillo por la comisión de las Corts en la que desde el lunes se están votando las enmiendas presentadas por todos los grupos a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 y reforzando su total sintonía en la C. Valenciana. Si la víspera fue en Vivienda, este martes la "prioridad nacional" de Vox se ha introducido también como principio rector en Servicios Sociales, donde se aplicará en el acesso a prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión, en programas de apoyo a colectivos vulnerables o en ayudas a la natalidad. La novedad es que por primera vez el PP ha hecho suyo este término acuñado por los de Santiago Abascal, al rubricar una de las enmiendas junto a Vox tras llegar a un acuerdo con su socio.

Hasta ahora los populares habían votado a favor de las enmiendas de Vox sobre "prioridad nacional", pero nunca habían incorporado el concepto a una iniciativa con la firma del síndic del PP, Fernando Pastor. Es lo que ha sucedido este martes, tras acordar ambos partidos una enmienda de aproximación que introduce la "prioridad nacional" para el reparto de ayudas a la "crianza". De esta forma, es también el PP quien formalmente solicita esta figura de cuño voxista. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha criticado el paso dado por el PP, que ha tildado de "muy grave" y que "traspasa todas las líneas".

A cambio, los populares han conseguido que Vox retire la enmienda más dura, una en la que daba un giro de tuerca a esa "prioridad nacional" y reclamaba directamente "la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". El PP ha fijado aquí una de las pocas líneas rojas, aunque ambos partidos han evitado mostrar discrepancias en público al acordar esa enmienda de aproximación.

Además de para repartir prestaciones que fomenten la natalidad, Vox ha logrado el apoyo del PP para incorporarla a los criterios de asignación de la Renta Valenciana de Inclusión, para el impulso de "redes de apoyo" frente la exclusión social, para programas de atención al sinhogarismo o para planes de promoción de inclusión social y laboral. Los términos son idénticos a los implantados en Vivienda: demostrar un "arraigo real, duradero y verificable" con la C. Valenciana, aunque sigue sin concretarse en términos temporales. De nuevo, populares y voxistas se han apoyado mutuamente en todas las votaciones.

"Generación de oportunidades en Mauritania y Senegal"

Los acuerdos entre PP y Vox trascienden la teoría y bajan también al detalle, al dinero. Otra de las enmiendas que el PP ha aceptado a Vox implica retirar los 300.000 euros de una línea de subvenciones a ONG para "inversión en programas y proyectos de impacto en cooperación internacional al desarrollo" y destinarlos a otra línea de ayudas a planes "para la generación de oportunidades profesionales y vitales para jóvenes en Mauritania y Senegal, impulsando la inclusión en el continente de origen", que ya contaba con una asignación previa de 300.000 euros, que por tanto se duplicará.

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La alianza PP-Vox ha vuelto a imponer su mayoría y ha tumbado todas las enmiendas de la izquierda. Especialmente llamativo ha sido el rechazo del bloque de derechas a una propuesta del PSPV que reclamaba destinar 5 millones de euros a Venezuela para paliar los efectos del devastador terremoto. Los socialistas proponían retraer esos recursos de una línea de subvención a "proyectos de post emergencia humanitaria" dotada con más de 8 millones, pero PP y Vox se han opuesto.