Paneque lamenta la falta de estabilidad en Girona pero esquiva aclarar si será candidata a la alcaldía

¿Volverá a ser Sílvia Paneque candidata a la alcaldía de Girona por el PSC en las elecciones municipales de 2027? Esta es la pregunta que ha caído a plomo después de que Junts haya ejecutado su salida del gobierno municipal gerundense y haya dejado a Guanyem y ERC en minoría, con once de los 27 concejales del consistorio. La actual portavoz del Govern de Salvador Illa ha lamentado la inestabilidad que esa ruptura provoca en la ciudad, pero ha esquivado por todos los medios aclarar su futuro y no ha ido más allá de insistir en que en estos momentos está centrada en ejercer como consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. Y es que su salida del Executiu supondría una remodelación que el president ha asegurado que, por ahora, no se producirá.

No sería justo ni adecuado que tuviera otra cosa en la cabeza que no fuera hacer frente al reto de la vivienda, la movilidad y la transición ecológica

"No sería justo ni adecuado que tuviera otra cosa en la cabeza que no fuera hacer frente al reto de la vivienda, la movilidad y la transición ecológica", ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, en la que ha intentado zanjar el asunto asegurando que "no es momento de candidaturas". Sin embargo, esa indefinición ha acabado monopolizando la comparecencia. "Mi voluntad es estar al frente del departamento, otra cosa sería incomprensible", ha vuelto a insistir, aunque orillando en todo momento si está dispuesta a ser consellera hasta el final de la legislatura.

Eso no ha impedido que Paneque haya lanzado una "reflexión" sobre la importancia de mantener la estabilidad en todas las instituciones, una vocación que, asegura tiene el Govern tras la aprobación de los presupuestos de 2026 y que debería hacerse extensiva a toda Catalunya, también a Girona. "Faltan meses todavía, el partido anunciará la candidatura cuando lo considere conveniente", ha asegurado.

Una difícil decisión para Illa

Illa tiene, en este sentido, una difícil decisión por tomar, porque el hecho de que Paneque volviera a ser candidata en Girona le obligaría a hacer una remodelación en el Govern, por lo menos al frente de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, un departamento extenso que lidera algunas de las carpetas de más calado para la Generalitat. Pero por ahora el president niega que tenga la intención de hacer cambios, un movimiento que le ha exigido Junts como principal partido de la oposición ante el que Illa no está dispuesto a ceder. Paneque es una de las conselleres del Govern que ha sido reprobada en el Parlament, así como también Núria Parlon -Interior- y Esther Niubó - Educació-.

Pero desde el punto de vista del PSC, no hay ningún nombre con más proyección para ganar en Girona que el de Paneque. De hecho, contra pronóstico del propio partido, ya fue la más votada en las municipales de 2023, aunque se quedó sin la alcaldía por el pacto sellado entre Guanyem, Junts y ERC. En estos momentos, Girona es la única capital de provincia en Catalunya que no está gobernada por los socialistas. Fuentes del PSC entienden que Paneque debería volver a ser candidata, pero que antes debe estar en el Govern el máximo de tiempo posible.

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Aunque la propia consellera haya dicho que no es aún momento de decidir candidaturas, lo cierto es que el PSC ya se ha puesto manos a la obra y nombró a sus primeros candidatos -más de 120- en junio. La segunda tanda para afianzar alcaldables será en noviembre, mientras que la tercera se prevé para marzo de 2027, cuando está previsto que se ratifiquen los candidatos que en estos momentos ya son alcaldes. Esa será la fecha límite en que deberá quedar claro si Paneque continúa en el Govern o si, una vez más, libra la batalla gerundense.