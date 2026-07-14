Semifinal del Mundial
Illa recibe en la Generalitat a la cónsul de Francia en plena polémica por las palabras de Rajoy
El PSC tacha de "grave error" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa y las enmarca en el "giro hacia la ultraderecha" del PP
El Gobierno carga contra el PP por la "muy desafortunada" columna de Rajoy sobre Francia: Es "absolutamente inaceptable"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, recibirá este mediodía en el Palau a la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq. Lo hace cuando faltan pocas horas para la semifinal del Mundial de fútbol de este martes entre España y Francia y en plena polémica por las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que afirmó en un artículo que la selección del país vecino tiene un alto nivel, pero "sin franceses", algo que ha motivado incluso las críticas de ministros del Gobierno francés por considerar que hay tintes racistas tras esa frase. Además, justo este martes Francia celebra su fiesta nacional.
Hasta ahora, el PP ha declinado rectificar las palabras de Rajoy reduciéndolas a una cuestión menor, al tiempo que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el mismo Illa han calificado el episodio de "grave error" y han enmarcado el posicionamiento del expresidente en el "giro hacia la ultraderecha" que, a su juicio, están haciendo los populares. "Es Rajoy haciendo de Rajoy", aseguraban este lunes fuentes del Partido Popular en Catalunya tratando de quitar hierro a una polémica que ha ido creciendo en las últimas horas. Sin embargo, para el president no cabe ni tan solo "hacer bromas" ante posicionamientos como el expresado por el exlíder de los populares.
La controversia marca el clima político de las horas previas a que este martes se dispute la semifinal del Mundial en Estados Unidos, un partido determinante para decidir cuál de los dos equipos jugará la final el próximo domingo.
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