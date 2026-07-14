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Junts rompe el pacto en el Ayuntamiento de Girona, abandona el gobierno y deja a Guanyem y ERC en minoría

La vicealcaldesa Gemma Geis, ahora portavoz de posconvergente, lo comunicó a Salellas el lunes por la noche y este martes explicará los motivos

Junts amaga con romper el gobierno municipal en Girona: "Se nos ha acabado la paciencia"

La vicealcaldesa Gemma Geis, el alcalde Lluc Salellas y el teniente de alcalde Quim Ayats, durante la valoración de los 100 primeros días de gobierno en Girona.

La vicealcaldesa Gemma Geis, el alcalde Lluc Salellas y el teniente de alcalde Quim Ayats, durante la valoración de los 100 primeros días de gobierno en Girona. / Xavier Pi / ACN / ACN

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Xavier Pi / ACN

Girona
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Junts ha roto el pacto tripartito en el Ayuntamiento de Girona, abandona el gobierno municipal y deja a Guanyem y ERC en minoría. La vicealcaldesa, Gemma Geis, comunicó la decisión al alcalde, Lluc Salellas, el pasado lunes por la noche, después del pleno municipal, que precisamente evidenció que el acuerdo atravesaba su momento más delicado. Geis, ya como portavoz de Junts, explicará este martes los motivos de la ruptura en una rueda de prensa.

El grupo municipal posconvergente cuenta con seis concejales, abandona el equipo de gobierno apenas dos días después de que Geis asegurara en un artículo de opinión que al partido "se le había acabado la paciencia". La ya portavoz de Junts ha convocado una rueda de prensa a las 11.15 horas para explicar los motivos de la ruptura. A partir de ahora, y a la espera de la decisión que adopte ERC, el gobierno municipal queda con 11 de los 27 concejales del pleno.

Lo que ya se intuía durante el pleno municipal se ha confirmado finalmente: Junts rompe el pacto a tres bandas en el Ayuntamiento de Girona y abandona el gobierno. Geis, ya lo dejó entrever cuando, durante el turno de ruegos y preguntas, tanto el PSC como el PP le preguntaron abiertamente si daba por liquidado el acuerdo, especialmente después del artículo publicado el pasado fin de semana en el que afirmaba que al partido "se le había acabado la paciencia".

En respuesta a la oposición, Geis defendió que el pacto firmado en 2023 había proporcionado "estabilidad y presupuestos" a la ciudad, aunque subrayó que Junts también podía "exigir más". "Creo que este grupo municipal tiene todo el derecho del mundo a hacer su valoración política, a querer emprender su propio camino diciendo que Girona merece más y a reconocer las cosas que se han hecho bien en este gobierno", afirmó Geis, anticipando así una posible salida del ejecutivo local.

Salellas pidió mantener el pacto

Por su parte, el alcalde, Salellas, defendió que mantener el tripartito era "la mejor opción" hasta las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año. Antes de cerrar el pleno, reivindicó que el acuerdo entre Guanyem, Junts y ERC había permitido aprobar los presupuestos municipales cada año y sacar adelante proyectos como la ordenación del nuevo Hospital Trueta, la apuesta por la inversión en vivienda, la reforma de la calle de la Creu o la pacificación de la plaza Catalunya.

Sin embargo, tras la sesión plenaria, Geis comunicó a Salellas que Junts abandonaba el gobierno. De hecho, las tensiones entre Guanyem y Junts ya habían quedado patentes incluso antes del inicio del pleno, cuando ni la vicealcaldesa ni el alcalde se saludaron al llegar al salón de plenos, pese a que se sientan uno junto al otro.

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La salida de Junts, que cuenta con seis concejales y gestionaba áreas como Promoción Económica, Servicios a las Personas y la Concejalía de Lengua Catalana, deja al gobierno municipal en minoría. A la espera de la decisión que adopte ERC, el ejecutivo de Girona queda con 11 de los 27 concejales del pleno: ocho de Guanyem, que ostenta la alcaldía, y tres de ERC, responsable de áreas como Cultura y Deportes.

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Fuente: Diari de Girona

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