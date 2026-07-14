Movimientos en el consistorio
El grupo municipal de Junts en Cambrils se integra al completo en Aliança Catalana
Los tres concejales se pasan al partido de Sílvia Orriols y su portavoz, Enric Daza, será el candidato a la alcaldía en las municipales de 2027
Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales
El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Cambrils da el salto a Aliança Catalana. El fichaje de los tres concejales fue avanzado el pasado lunes por EFE y poco después la formación de Sílvia Orriols confirmó en un comunicado que su portavoz, Enric Daza, encabezará la candidatura a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027.
Además de Daza, las concejalas Laura Mellau y Teresa Recasens también se integran en Aliança Catalana, por lo que el grupo municipal al completo abandona la órbita de Junts durante el actual mandato. Según explicaron fuentes del partido a EFE, el cambio es posible porque la candidatura con la que concurrieron a las elecciones de 2023 se registró con la denominación Compromís per Cambrils, aunque durante la campaña y una vez constituido el Ayuntamiento ha utilizado la marca Junts per Cambrils.
La incorporación se oficializó el pasado lunes en un acto celebrado en Cambrils, en el que participaron Daza, el secretario de organización de Aliança Catalana, Oriol Gès, y la secretaria de política institucional del partido, Aurora Fornos.
Durante su intervención, Daza enmarcó el cambio de partido en una "profunda reflexión" compartida con el colectivo Més Cambrils y aseguró que afronta esta nueva etapa "con la misma ilusión y más experiencia que nunca". El edil defendió que el municipio necesita "volver a poner orden", reforzar la seguridad, impulsar el comercio local y proteger el modelo turístico. "Estoy convencido de que Aliança Catalana es la fuerza que nos permitirá hacer posible este cambio", afirmó.
La formación aseguró, por su parte, que trabajará en una candidatura con vocación de gobierno centrada en cuestiones como la seguridad, el civismo, la vivienda, el comercio de proximidad, el turismo y la gestión municipal.
La crisis del consistorio
Daza ya fue uno de los protagonistas de la crisis política que vivió el Ayuntamiento de Cambrils a principios de 2025. El entonces alcalde, Alfredo Clúa (PSC), lo expulsó del gobierno municipal por las desavenencias en el funcionamiento del ejecutivo. Aunque Mellau y Recasens no fueron destituidas, ambas abandonaron el gobierno tres días después, una decisión que precipitó la ruptura del pacto. Clúa acabó renunciando a la alcaldía y fue sustituido por Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà).
Su incorporación a Aliança Catalana supone uno de los principales fichajes municipales de la formación en la demarcación de Tarragona de cara a las elecciones de 2027, en un momento en que el partido busca ampliar su implantación territorial en Catalunya. El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sitúa al partido de Orriols como tercera fuerza en intención de voto en Catalunya, con una estimación de entre 23 y 25 diputados, mientras que Junts obtendría entre 16 y 18 escaños.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor pone de moda la carrera de Políticas de la Carlos III: la nota de corte da un salto histórico y sube de 9,5 a 10,7
- Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal
- La caída de Junts en las encuestas reabre el debate sobre Puigdemont y la antigua CDC
- Los expertos, ante la propuesta del PP de dar más diputados al ganador de las elecciones: mejora la gobernabilidad, pero empeora la proporcionalidad
- El abogado de Villarejo ratifica ante el juez que Leire Díez le ofreció contactar con el fiscal general del Estado para ayudarle
- La Junta de Andalucía replica a Óscar Puente tras sus críticas por el Es-Alert: 'No tiene ni idea, hubiera provocado más daño
- Una iniciativa de la sociedad civil plantea listas conjuntas de la izquierda al Senado para que 'deje de ser el búnker de la derecha
- Puigdemont reduce su actividad pública mientras aguarda el desenlace de la amnistía y su regreso