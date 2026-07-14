El grupo municipal de Junts en Cambrils se integra al completo en Aliança Catalana

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Cambrils da el salto a Aliança Catalana. El fichaje de los tres concejales fue avanzado el pasado lunes por EFE y poco después la formación de Sílvia Orriols confirmó en un comunicado que su portavoz, Enric Daza, encabezará la candidatura a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Además de Daza, las concejalas Laura Mellau y Teresa Recasens también se integran en Aliança Catalana, por lo que el grupo municipal al completo abandona la órbita de Junts durante el actual mandato. Según explicaron fuentes del partido a EFE, el cambio es posible porque la candidatura con la que concurrieron a las elecciones de 2023 se registró con la denominación Compromís per Cambrils, aunque durante la campaña y una vez constituido el Ayuntamiento ha utilizado la marca Junts per Cambrils.

La incorporación se oficializó el pasado lunes en un acto celebrado en Cambrils, en el que participaron Daza, el secretario de organización de Aliança Catalana, Oriol Gès, y la secretaria de política institucional del partido, Aurora Fornos.

Durante su intervención, Daza enmarcó el cambio de partido en una "profunda reflexión" compartida con el colectivo Més Cambrils y aseguró que afronta esta nueva etapa "con la misma ilusión y más experiencia que nunca". El edil defendió que el municipio necesita "volver a poner orden", reforzar la seguridad, impulsar el comercio local y proteger el modelo turístico. "Estoy convencido de que Aliança Catalana es la fuerza que nos permitirá hacer posible este cambio", afirmó.

La formación aseguró, por su parte, que trabajará en una candidatura con vocación de gobierno centrada en cuestiones como la seguridad, el civismo, la vivienda, el comercio de proximidad, el turismo y la gestión municipal.

La crisis del consistorio

Daza ya fue uno de los protagonistas de la crisis política que vivió el Ayuntamiento de Cambrils a principios de 2025. El entonces alcalde, Alfredo Clúa (PSC), lo expulsó del gobierno municipal por las desavenencias en el funcionamiento del ejecutivo. Aunque Mellau y Recasens no fueron destituidas, ambas abandonaron el gobierno tres días después, una decisión que precipitó la ruptura del pacto. Clúa acabó renunciando a la alcaldía y fue sustituido por Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà).

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Su incorporación a Aliança Catalana supone uno de los principales fichajes municipales de la formación en la demarcación de Tarragona de cara a las elecciones de 2027, en un momento en que el partido busca ampliar su implantación territorial en Catalunya. El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sitúa al partido de Orriols como tercera fuerza en intención de voto en Catalunya, con una estimación de entre 23 y 25 diputados, mientras que Junts obtendría entre 16 y 18 escaños.