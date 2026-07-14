La jueza cita como investigado al director general de Costas de Canarias por las obras de una urbanización de lujo en el sur de Tenerife

La jueza del caso Cuna del Alma, que indaga posibles irregularidades en la urbanización de lujo que se construye en el Puertito de Adeje, llama a declarar como investigado a Antonio Acosta, director general de Costas del Gobierno de Canarias.

Es el primer cargo público que cita Sandra Peraza, titular de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Arona, en un procedimiento en el que la magistrada trata de determinar si hubo delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio en la autorización concedida por la Dirección General de Costas de Canarias a la construcción de un club de playa, con restaurante, terraza y zonas para coger sol, así como otras dotaciones privadas en plena zona de servidumbre de esta parte del litoral del sur de Tenerife.

Antonio Acosta tendrá que declarar el próximo 14 de septiembre, a las 10:00 horas, en los juzgados de Arona. Fue la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que solicitó esta citación, que ha aceptado la jueza en una providencia firmada el pasado 8 de julio de 2026, al entender que existen indicios de posibles delitos en el permiso concedido a la promotora de la urbanización Cuna del Alma para invadir una parte de la franja de tierra por encima de la orilla que está protegida por ley y en la que solo se pueden realizar actuaciones en casos extraordinarios.

La instructora del caso Cuna del Alma había llamado a declarar anteriormente a Valeriano Díaz, jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental -un funcionario de la misma Dirección General de Costas, dependiente de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias- y a los administradores y el representante legal de Segunda Casa Adeje SL, la promotora que levanta esta urbanización de lujo que contempla 4.428 camas turísticas y residenciales sobre una superficie de más de 430.000 metros cuadrados.

El técnico del Ejecutivo regional y los representantes de la empresa están citados para el próximo 13 de agosto, entre las 10:00 y las 12:00 horas, según la providencia firmada por Sandra Peraza el pasado 9 de mayo de 2026.

Esta causa había sido archivada en primera instancia pero la misma magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Arona la reabrió a principios de este año a petición de la Fiscalía y de la acusación popular. En el procedimiento se investigan presuntos delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, falsificación de documentos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y corrupción en el sector privado por la construcción de Cuna del Alma en la misma costa del Puertito de Adeje.

En el marco de este procedimiento, la jueza ordenó el 8 de abril de 2026 la paralización inmediata de una parte importante de las obras de construcción de Cuna del Alma. Sandra Peraza aceptaba de esta manera la petición del ministerio público de detener los trabajos en la zona de servidumbre de paso.

La superficie afectada por la orden judicial es de 2.394 metros cuadrados. Para la Fiscalía, en estas obras del complejo de lujo hay razones para defender que no concurrían las razones extraordinarias para que se permitiera que se hicieran obras. Por ello pidió en concreto la paralización de sólo una parte que está siendo ejecutada por la sociedad mercantil querellada, Segunda Casa Adeje SL.

Al mediodía de este lunes 13 de julio de 2026, Antonio Acosta no había recibido la citación judicial. Cuando la reciba, la Dirección General de Costas que dirige este cargo público "colaborará en todo lo necesario con la justicia para poder dar explicaciones y que el asunto quede aclarado lo antes posible", según fuentes oficiales de la Consejería de Obras Públicas a la que depende este departamento regional.

El club de playa previsto por el proyecto de la urbanización de Cuna del Alma, en la costa de Adeje, afectado por la investigación judicial. / E. D.

El Gobierno de Canarias, añade Obras Públicas, asegura "haber actuado en todo momento conforme a la legalidad y con criterios técnicos". El expediente de autorización de los trabajos en la servidumbre de paso "fue tramitado conforme a la Ley de Costas y a la normativa urbanística vigente". "Las autorizaciones se concedieron, tras solicitud formal del promotor, para conseguir una autorización de la ocupación de las zonas de servidumbre, con instalaciones fijas", detalla la Consejería.

"Esta solicitud fue respondida y autorizada con informes técnicos de la Dirección General y tras la subsanación de deficiencias detectadas por parte del promotor", matiza el Ejecutivo. "Ahora mismo hay abierta una fase de investigación, no de resolución, y ahora toca dejar que el procedimiento siga su curso", concluye.

La parcela concreta que centra esta causa, abierta por una denuncia de colectivos sociales agrupados en la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, es la T2 del Plan Parcial del Puertito de Adeje y se encuentra afectada parcialmente por la servidumbre de protección.

Según ha explicado la Fiscalía, la zona de servidumbre de protección es una franja de terreno de 100 metros tierra adentro desde el límite interior de la línea del mar. Este área está sometida a un régimen especial de protección por la Ley 22/1988 de Costas y su reglamento, con el objetivo de preservar el litoral español.

Las obras paralizadas y objeto de la investigación consisten, entre otras cosas, en la construcción de jardines, un restaurante, piscinas, terrazas, solarium, aparcamientos para buggies y vestuarios, todas dependencias de uso privado pertenecientes a esta urbanización que proyecta más de 400 villas y apartamentos.

Club de playa afectado por la paralización de las obras en servidumbre de paso de la urbanización Cuna del Alma. / E. D.

Segunda Casa Adeje defiende que la zona afectada por la investigación y la suspensión de las obras representa solo el 5% de la parcela y "apenas un 0,5% de la superficie total del proyecto". "Es un procedimiento administrativo ordinario, sin relación con irregularidades éticas o de otra índole, a diferencia de lo que sostienen los colectivos denunciantes», explicó la promotora, que matiza que es la sexta medida de este tipo que afronta el proyecto. "En las cinco anteriores, las dudas fueron aclaradas o subsanadas ante las autoridades, permitiendo el levantamiento de la suspensión y la continuidad de los trabajos".

Segunda Casa Adeje recurrió esta paralización y aseguró que Cuna del Alma "cuenta con todos los avales urbanísticos y medioambientales necesarios". La promotora confía en que "una vez presentada la documentación técnica correspondiente, se retome la actividad habitual en la zona afectada".

Infografía del proyecto de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. / E. D.

El proyecto de Cuna del Alma ha generado una gran contestación social en Tenerife. Ya había sido paralizado anteriormente por el Gobierno de Canarias, en la etapa del 'pacto de las flores' (PSOE, ASG, NC y Podemos) por tres razones: dañar yacimientos arqueológicos, amenazar especies protegidas como la planta viborina triste y carecer de estudio de impacto ambiental.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el actual pacto del Ejecutivo regional (CC y PP) archivó los expedientes. Estas decisiones, la concesión de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Adeje y varios fallos judiciales favorables avalan la continuidad de los trabajos en gran parte de los terrenos privados, salvo los de servidumbre de paso, donde se acaban de suspender por orden de la jueza de Arona.