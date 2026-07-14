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Huelga el 8 de septiembre

El Govern reclama a los sindicatos de profesores empezar el curso "con normalidad" para garantizar el derecho a la educación

La portavoz, Sílvia Paneque, asegura que la sentencia sobre la rotulación de los centros educativos "no tendrá afectación" sobre las escuelas catalanas

Convocada otra huelga de profesores para el primer día de curso: "No empezará con normalidad"

Aula escolar vacía.

Aula escolar vacía. / MANU MITRU

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Sara González

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Barcelona
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El Govern asegura estar en contacto con los sindicatos educativos mayoritarios para tratar de encauzar el conflicto tras 25 huelgas convocadas durante el curso que finalizó este junio. No obstante, la prueba de que el diálogo no avanza es que ya se ha convocado otro parón para el día 8 de septiembre, justo cuando los alumnos regresarán a las aulas. Ante esta situación, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha pedido a los sindicatos que tengan en cuenta el derecho a la educación de los menores.

"Hago un llamamiento al reconocimiento del derecho a la educación", ha asegurado la también consellera, que ha argumentado que se trata del primer día de curso y que para muchos alumnos representa cambiar de ciclo o incluso de centro, por lo que ha pedido comprensión por una situación que puede no ser fácil ni para los niños ni para las familias. "Sería oportuno que tengamos un inicio de curso con normalidad", ha deseado.

La petición, ha subrayado, no supone que se interrumpa el diálogo con el sector, ante el que defiende que se están haciendo muchos esfuerzos para atender su malestar. Eso sí, por ahora no se prevé ningún movimiento que vaya más allá de aplicar con celeridad los acuerdos de los que finalmente se desmarcaron sindicatos como Ustec y la CGT. Paneque ha asegurado que forma parte de la obligación del Govern garantizar el derecho a la educación y que por ello hará todo lo que esté a su alcance para que el curso empiece sin alteraciones relevantes.

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La sentencia del Supremo

La portavoz también se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que determina que el castellano no puede ser excluido de la rotulación de los centros escolares sufragados con fondos públicos. "No tendrá ninguna afectación práctica", ha prometido, además de reafirmar la apuesta del Govern por la escuela pública y por el catalán. "Si se tuvieran que articular medidas para mantener el sistema de escuela catalana, lo haríamos", ha anticipado ante los escenarios adversos que puedan producirse a partir de la sentencia.

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