Las claves de la sentencia del caso David Sánchez: "Venía esporádicamente a Badajoz y elegía sus funciones según sus preferencias"

La sentencia de la Audiencia Provincial sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz construye un relato de hechos probados sobre la creación de la plaza, el proceso seguido para adjudicársela, el trabajo que desarrolló después y la posterior transformación del puesto para adaptarlo a la actividad que realmente realizaba. Todo bajo el mandato del exsecretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, en el organismo provincial.

La resolución sitúa el origen de la operación en octubre de 2016 en la entidad local menor de Valdivia (pedanía de Villanueva de la Serena, localidad originaria de Gallardo) y declara probado que el cargo de 'Coordinador de las Actividades de los Conservatorios' fue creado con el objetivo de que lo ocupara el hermano del presidente del Gobierno. También da por acreditado que la baremación se fijó cuando ya se conocían los perfiles de los aspirantes, que David Sánchez apenas acudió a trabajar a Badajoz y que terminó dedicándose a funciones distintas de las incluidas en su contrato.

Estos son, resumidos, los principales hechos que el tribunal considera probados en una sentencia de 377 páginas:

La plaza se creó para David Sánchez

La Audiencia Provincial declara probado que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz; la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del área, Elisa Moriano, decidieron crear un puesto de trabajo con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez, que en aquel momento carecía de empleo estable una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo.

Francisco Martos, Emilia Parejo y Miguel Ángel Gallardo. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El cargo acabó denominándose "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios" y fue configurado como un puesto de alta dirección, pese a que la memoria elaborada para justificarlo se centraba en tareas de coordinación de conciertos, grupos musicales y orquestas.

Un día después de la decisión, Elisa Moriano envió un correo a los directores de los conservatorios de Badajoz, Evaristo Valentí López y Yolanda Sánchez Baltasar, informándoles de la creación "con premura" de un puesto de alta dirección encargado de coordinar los conservatorios, solicitándoles que determinaran las funciones que podría desempeñar ese puesto. No les comunicó que ese nuevo director se situaría jerárquicamente por encima de ellos.

Oposición de los conservatorios y dudas sindicales

Evaristo Valentí manifestó entonces que existían otras necesidades más urgentes y cuando conoció la posición de David Sánchez en el organigrama, calificó la medida de "disparate". Valentí incluso quiso dimitir, pero no pudo porque estaba en comisión de servicios. Posteriormente, elaboró un informe que envió el 20 de marzo de 2017 a Yolanda Sánchez y también a Elisa Moriano, donde manifestaba, literalmente, que la creación del puesto de coordinador por encima de la propia estructura de los conservatorios, "nos convertiría en los únicos centros de España (creemos que del mundo), en el que esto es así, y que los informes de definición de funciones y justificativos para crear esta figura, realizados por las direcciones de los Conservatorios, no tienen ninguna validez porque no están pensados para esta posición dentro del organigrama".

Para llevar a efecto la creación del puesto, Elisa Moriano y Cristina Núñez firmaron el 17 de octubre la correspondiente propuesta de la RPT. La plaza se vinculó a la coordinación de conciertos, grupos y orquestas, pero no se motivó que tuviera que cubrirse mediante un contrato de personal de alta dirección.

"La realización a lo largo del curso escolar de diferentes ciclos de conciertos en los que participan los grupos instrumentales y corales del Conservatorio Superior, hace necesaria una tarea de coordinación y dirección de los mismos, que hasta ahora desempeñan un grupo de profesores, durante los fines de semana y fuera de su horario normal. Además, para la dirección de la orquesta sinfónica y algunos otros grupos, es necesario y enriquecedor traer a algún director invitado para que realice los ensayos generales y los dos conciertos que se suelen programar durante el curso", se justificó, según la sentencia.

En la mesa de negociación que tuvo lugar el 26 de octubre de 2016 el representante del sindicato CSIF expuso que algunas de esas funciones ya habían sido realizadas anteriormente por un empleado que ni siquiera pertenecía al grupo A2, y manifestó "serias dudas" ante la creación del puesto. Elisa Moriano atribuyó falsamente a Evaristo Valentí, y pese a su oposición expresa, la propuesta de creación. Pese a las objeciones, la relación de puestos de trabajo fue aprobada por el pleno de la Diputación y publicada en diciembre de 2016.

Proceso amañado

La petición para cubrir la plaza fue firmada el 17 de mayo de 2017 y las bases se publicaron dos días después "dada la necesidad y urgencia de que sea cubierto a la mayor brevedad". La convocatoria no incluía los criterios concretos que se utilizarían para puntuar a los aspirantes.

Ese mismo día, el 19 de mayo, fue cuando Evaristo Covarsí envió a Yolanda Sánchez un correo electrónico personal con el asunto 'El hermanísimo', que contenía un enlace a las bases de la convocatoria. Desde semanas antes, afirma la sentencia, muchas personas adscritas a los conservatorios y a la Diputación ya comentaban que el puesto de trabajo sería adjudicado a David Sánchez, refiriéndose a él con el alias de el hermanísimo.

Se presentaron 11 candidatos, ninguno de ellos excluído pese a que uno no cumplió los requisitos. La comisión asesora (Elisa Moriano, como directora del Área de Cultura; Manuel Candalija, como Jefe de Servicio de Actividades Culturales, y Félix González, Jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos) fijó la baremación el 26 de junio, cuando ya conocía los currículos, y concedió mayor puntuación a los méritos que sabía que reunía David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno obtuvo 90 puntos.

Aquella misma mañana, David Sánchez buscó alojamiento en Badajoz a través de Airbnb y explicó que iba a trasladarse a trabajar a la ciudad. Indicó que necesitaría la vivienda entre el 10 y el 15 de julio, fechas coincidentes con la posterior firma de su contrato, y después durante un periodo prolongado.

Las entrevistas se celebraron al día siguiente por la misma comisión asesora. Seis aspirantes fueron considerados aptos y cinco no aptos. No obstante, en el expediente figuraba también un informe-propuesta fechado el 10 de julio que únicamente declaraba apto a David Sánchez.

Finalmente, con fecha 29-6-2017, Cristina Núñez formuló la propuesta de contratación en régimen laboral de alta dirección a David Sánchez, basándose literalmente en la preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, "sobre todo, la contestación a las preguntas que le formularon en la entrevista". La sentencia establece que la entonces diputada de Cultura figuraba en el acta, pero no estuvo presente durante las entrevistas.

Miguel Ángel Gallardo, como presidente de la diputación, resolvió "aceptar íntegramente" la propuesta de contratación el 30 de junio de 2017 y el contrato laboral de alta dirección fue firmado el 10 de julio. "Estupendo", respondió el exlíder socialistapor correo electronico.

Asistencia esporádica y funciones sin cumplir

El contrato establecía que David Sánchez debía prestar sus servicios habitualmente en Badajoz, con plena dedicación y desde la sede del Conservatorio Superior. Entre sus obligaciones figuraban la coordinación de ambos centros, la dirección de la orquesta sinfónica, la organización de ciclos y ensayos y la elaboración de informes de actividad.

La sentencia declara probado que apenas acudió a su puesto, que no se consideraba vinculado a un espacio físico y que sus contactos con los directores de los conservatorios fueron esporádicos y terminaron siendo casi inexistentes. La sentencia recoge que al principio de su actividad, David Sánchez recibió muchas críticas por parte de Evaristo Valentí, quien no veía compatible la actividad que impulsaba con los objetivos académicos.

La dirección de orquesta, uno de los méritos que había resultado determinante en la baremación y una de las funciones incluidas expresamente en el contrato, se limitó a cinco ocasiones durante todos los años que trabajó para la Diputación. No constaban en los archivos de Cultura los informes periódicos de actividad. Esos documentos fueron aportados y firmados a mano cuando fueron requeridos durante la instrucción de la causa, en febrero de 2025.

Relación cercana con Gallardo

Poco después de incorporarse a la Diputación, David Sánchez comenzó a centrar su actividad en un proyecto de ópera, una de sus especialidades profesionales. A partir de 2018 fue dedicándose cada vez más al programa Ópera Joven y dejó de desarrollar las funciones para las que había sido contratado. Los directores de los conservatorios consideraron entonces que se había desvinculado de la coordinación y la Diputación tuvo que reducir la carga lectiva de algunos profesores para que asumieran esas tareas.

En un correo remitido el 18 de mayo de 2028, el propio David Sánchez explica que ya se había puesto a elaborar el anteproyecto de la ópera y que había estado en contacto con "Miguel Ángel" el fin de semana y que le había pedido una reunión a tres (ellos dos y Elisa) para presentar la idea. A partir de este momento, comienza a centrarse cada vez más en el Proyecto Ópera Joven, dejando de cumplir las funciones de su contrato. "Don David Sánchez mantenía una relación cordial y cercana con Don Miguel Ángel Gallardo: comían juntos, se reunían y hablaban de los proyectos de aquel", afirma el fallo.

El cambio de puesto

En 2022, Franciso Martos Ortíz y Mª Emilia Parejo, como responsables del Área de Cultura, buscaron una fórmula para justificar la situación y transformar el puesto de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios" en "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas". La Audiencia considera probado que tal modificación pretendía dar apariencia de legalidad a la realidad existente y justificar ante el resto del personal que David Sánchez ya no realizaba las funciones iniciales.

Con la ayuda de Juana Cinta Calderón, la propuesta se tramitó como un cambio de denominación y no como la creación de una plaza nueva. La ficha del expediente no incorporó las nuevas funciones porque, de haberse incluido, habría quedado en evidencia que se trataba de un puesto completamente distinto. La sentencia concluye que esa omisión impidió valorar correctamente la legalidad del cambio y conocer qué aprobaba realmente el pleno provincial. Para tramitarlo se aplicó además un supuesto reglamento de 2003 que no había sido aprobado ni publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

El cambio de nomenclatura fue propuesto por Julián Expósito Talavera, a la sazón Director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, "persona muy próxima al acusado Miguel Ángel Gallardo, quien corrigió la inicial propuesta de creación del puesto de 'Jefe de la Oficina de Artes Escénicas', porque entendía que la creación de la plaza era inviable en ese momento por razones presupuestarias y de la RPT".

"Por lo tanto, el trabajo del Sr. Sánchez, ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz (venía esporádicamente y no estaba ligado a un lugar físico sino a unos objetivos, constando también en uno de sus correos intercambiados con Luis Carrero que tenía que saber con antelación cuando se incorporaba para organizarse y estar aquí con él), ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto, sino en las que, según sus propias preferencias y aspiraciones profesionales, él mismo fue eligiendo en relación al Proyecto Ópera Joven", reza el fallo.

El papel de Luis Carrero, exasesor de Moncloa

En 2023, la Diputación creó la "Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas", que acabó ocupando Luis María Carrero Pérez, exasesor de Moncloa. Aunque orgánicamente no dependía de la Oficina de Artes Escénicas, Carrero compartía despacho con David Sánchez, le ayudaba en las labores de Ópera Joven y era considerado por este como integrante de su equipo.

La sentencia recoge que ambos mantenían una relación personal y profesional muy cercana. Carrero se dirigía a David Sánchez como "hermanito" y ya colaboraba con él en proyectos como Operegrina y Ópera Joven mientras trabajaba en el Ministerio de la Presidencia. Entre 2022 y 2023 participó en la elaboración de presupuestos, presentaciones y documentación de esos programas, además de remitirle información sobre subvenciones culturales.

La cobertura inmediata de la plaza se solicitó el 16 de octubre de 2023, antes de que la modificación de la relación de puestos de trabajo fuera aprobada definitivamente el 14 de noviembre. Las bases se publicaron el 24 de noviembre: Carrero fue el único aspirante y resultó nombrado el 26 de diciembre mediante una comisión de servicios, la vía más rápida para incorporarlo desde otra Administración. Antes incluso de publicarse las bases, David Sánchez ya le escribía sobre el momento en el que se produciría su incorporación a la Diputación.