De la Torre anuncia que volverá a ser candidato a la Alcaldía de Málaga: "Creo que será la última"

"Sí, voy a presentarme". Francisco de la Torre quiere seguir siendo el alcalde de Málaga. El esperado anuncio ha llegado este lunes en una comparecencia de prensa celebrada en el Patio de los Naranjos, como ya es habitual antes de las citas electorales, y a través de un vídeo que el propio regidor ha compartido en sus redes sociales.

Con un escueto pero contundente "mi respuesta es sí", el alcalde ha despejado definitivamente las dudas sobre su futuro político y ha confirmado que será, por séptima vez consecutiva, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027.

"Seguir trabajando al servicio de Málaga"

"Estoy dispuesto a seguir trabajando con entrega, con dedicación, al servicio de todos los malagueños, al servicio del bien común, para continuar la trayectoria de éxito que la ciudad de Málaga ha tenido en estos años", ha afirmado De la Torre, quien ha querido subrayar que los avances logrados por la ciudad son fruto del trabajo colectivo. "Ha sido el esfuerzo de todos, no solamente mío personal", ha precisado.

Durante su intervención, el actual alcalde de Málaga ha explicado que su objetivo sigue siendo coordinar y fortalecer un "ecosistema de colaboración" que permita consolidar el desarrollo de Málaga en ámbitos como la tecnología, la cultura, la sostenibilidad ambiental o el turismo de calidad.

Una de las cuestiones que más interés despertaba era si, en caso de ser elegido, agotaría el mandato. En los últimos meses habían surgido numerosas especulaciones sobre la posibilidad de que pudiera dejar el bastón de mando antes de finalizar la legislatura.

"Siempre he dicho cuando he anunciado candidatura que es para cuatro años, y de la misma forma lo digo ahora. Mi propósito cuando hago una candidatura es cumplir el mandato que la confianza de los malagueños pueda depositar en mí", ha afirmado. Eso sí, ha matizado que ese compromiso estará condicionado, como es lógico, al estado de su salud. "Mientras la salud lo permita", ha añadido.

La vivienda, el principal desafío

De la Torre ha reconocido, no obstante, que el crecimiento de la ciudad también ha traído consigo importantes retos. Entre ellos ha situado como principal preocupación el acceso a la vivienda. "Somos muy conscientes de los desafíos que la ciudad tiene hoy como consecuencia de ese éxito", ha señalado, recordando que la escasez de oferta tanto en venta como en alquiler está provocando un incremento de los precios.

Ha reclamado mayor agilidad para desarrollar nuevos suelos residenciales y ha insistido en la necesidad de resolver los problemas de suministro energético que, según ha explicado, están frenando proyectos urbanísticos como los de La Granja de Oliveros o las zonas de Campanillas, Los Martínez y San Ginés, además del crecimiento industrial y del Parque Tecnológico de Andalucía. "Es un tema en el cual no hay que parar por las próximas elecciones. Estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando en ello", ha asegurado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante su intervención. / Álex Zea

Más atención a los barrios y un ritmo más sostenible

Otro de los ejes que ha situado entre sus prioridades es la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la atención a todos los barrios de Málaga. "Conseguir una calidad de vida máxima para los malagueños y tener una atención máxima a todos los barrios de nuestra ciudad son las inquietudes que me mueven a aceptar esa decisión", ha afirmado.

El regidor, de 83 años, ha reconocido además que su decisión de volver a concurrir a las elecciones está condicionada a rebajar el ritmo de trabajo para poder dedicar más tiempo al descanso y a la actividad física. "Tengo que tratar de hacer compatible el esfuerzo que supone volver a presentarme con la necesidad obvia que todos tenemos de procurar tener tiempo para cuidarnos y pensar cómo hacer las cosas para estar siempre en la mejor forma posible", ha explicado.

"Creo que será mi último mandato"

Preguntado por si esta será su última candidatura, De la Torre ha respondido con claridad. "Yo creo que sí, sinceramente, creo que sí", ha afirmado, dejando entrever que, si logra la reelección en 2027, sería la última vez que concurra como candidato a la Alcaldía de Málaga.

Sobre un hipotético escenario en el que el PP no lograra la mayoría absoluta y tuviera que pactar con otras formaciones, el regidor ha evitado hacer previsiones. "Es un futurismo que no puedo contestar", ha señalado, aunque ha recordado que siempre ha buscado "el apoyo más amplio posible" para poder desarrollar su programa y ha defendido que durante todos estos años ha gobernado "para todos los malagueños, voten lo que voten".

Asimismo, ha negado que el reciente acto nacional del Partido Popular le haya llevado a adelantar el anuncio de su candidatura. "No me he sentido presionado", ha asegurado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, comparece ante los medios de comunicación y atiende a preguntas, donde a anunciado que se presenta a las siguientes elecciones / Álex Zea

La familia le pide que piense más en él

El alcalde también ha desvelado cómo ha recibido su entorno familiar la decisión de volver a presentarse. Según ha explicado, sus familiares preferirían que dedicara más tiempo a sí mismo después de tantos años de servicio público.

"Ellos lo que me dicen es que piense más en mí, no tanto en servir a los demás", ha confesado. Sin embargo, ha reconocido que mantiene intacta su vocación de servicio. "A mí me hace feliz cuando resuelvo los problemas, sea de vivienda, de empleo o de cualquier otra cuestión", ha asegurado.

Asimismo, ha agradecido el apoyo de su familia durante todos estos años. "Han demostrado mucha comprensión por una vocación de servicio que me ha llevado muchas horas cada día, prácticamente sin vacaciones significativas", ha explicado entre sonrisas, admitiendo que quizá el entusiasmo de sus familiares por esta nueva candidatura no sea el mismo que el suyo.

"Me siento útil para la ciudad"

Finalmente, De la Torre ha resumido el motivo que le ha llevado a aceptar de nuevo el reto electoral con una frase que ha puesto fin a las especulaciones sobre su continuidad: "Me siento útil en la ciudad y acepto que ese sentimiento de ser útil pueda prolongarse en el tiempo más allá de lo que es esta corporación".

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Francisco de la Torre, de 83 años, está al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, cuando sustituyó a la entonces alcaldesa Celia Villalobos tras su nombramiento como ministra. Desde entonces ha encabezado las candidaturas del Partido Popular en las elecciones municipales de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023. Con el anuncio realizado este lunes, volverá a optar a la reelección en los comicios de 2027.

Fuente: La Opinión de Málaga