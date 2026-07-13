La relación entre Junts y el PSOE: nueve meses de negociación indirecta con la vista puesta en el regreso de Puigdemont

La última reunión entre Junts y el PSOE en Suiza fue en octubre de 2025. Desde el momento en que Carles Puigdemont decidió dar por rotas las negociaciones al considerar que el Gobierno no cumplía sus compromisos, no ha habido negociaciones formales entre ambas formaciones. Sin embargo, sí se ha producido una especie de diálogo indirecto: no hay contactos propiamente dichos, pero los posconvergentes presentan por escrito sus propuestas y esperan a que el Ejecutivo las incorpore a los decretos para respaldarlos. Así pasó, por ejemplo, con el plan de choque por la guerra en Irán y ahora podría ocurrir lo mismo con el decreto de vivienda.

Los posconvergentes tumbaron a finales de abril una primera propuesta aprobada por el Gobierno que, entre otras cuestiones, incluía una prórroga de los alquileres de dos años y un tope a la subida anual de precios del 2%. Sin embargo, unos días más tarde se abrieron a reconsiderar su posición, aunque con condiciones. La principal, que el nuevo texto impulsado por el Ejecutivo incluyera la posibilidad de desgravarse la hipoteca de la vivienda habitual. Tal y como explicó EL PERIÓDICO, el Gobierno cuenta con añadir esta medida en el nuevo decreto que aprobará el Consejo de Ministros.

"No somos los del 'no a todo'. Saben que, si cogen nuestras propuestas, tendrán nuestros votos. Y si no, no", resumen fuentes de la dirección de Junts. Pero ello no impide que asesten también importantes varapalos a Sánchez, uniendo sus votos a los del PP y, por extensión, a los de Vox. No hay que ir muy lejos para encontrar un ejemplo: en el último pleno ordinario de junio celebrado en el Congreso votaron juntos a favor de exigir una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. La iniciativa llevaba el sello del PP, aunque Junts también había intentado impulsar otra en el mismo sentido, una posibilidad que ya estuvo encima de la mesa hace un año y medio.

Miriam Nogueras, Junts, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca

Pero, más allá de decretos sectoriales concretos, el Congreso deberá afrontar votaciones clave en las próximas semanas y meses. La primera llegará este martes, con la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el primer paso para elaborar los presupuestos de 2027. Junts ha anunciado su voto negativo: "Si el Gobierno hace las mismas propuestas que en los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrá contar con nuestro voto", avisan desde el partido liderado por Puigdemont. No obstante, en Moncloa esperan un cambio en las relaciones en los próximos meses.

El regreso de Puigdemont, ¿una nueva oportunidad?

Fuentes del Gobierno dan por hecho que el TJUE dictaminará este jueves que la ley de amnistía se ajusta al ordenamiento europeo y esperan con ello la "aplicación total" de la norma para cerrar el principal compromiso de investidura con Junts. Entienden que de esta manera se producirá la normalización "total" tras el 'procés', para lo que quedaría pendiente el regreso a Catalunya de Puigdemont. Después de la ruptura de los acuerdos de Bruselas, en el Ejecutivo siempre vieron la vuelta del líder de Junts como una ventana de oportunidad para resetear y retomar las relaciones.

Moncloa mantiene la expectativa de arrancar el apoyo de Junts -o al menos su abstención- a los Presupuestos de 2027, cuya votación coincidirá con la decisión del TC sobre la amnistía a Puigdemont

Otras fuentes del Ejecutivo han llegado a referirse a este hito como un "cambio de ciclo". De ahí que mantengan la expectativa de arrancar el apoyo de Junts o, al menos, su abstención, a los Presupuestos de 2027. Según el calendario trazado, la votación de totalidad de las cuentas públicas se solaparía en el tiempo con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a Puigdemont. JxCat siempre ha desvinculado el regreso de Puigdemont de sus negociaciones con el PSOE. Si bien es cierto que supondría la culminación del principal pacto de la investidura, los posconvergentes recuerdan que la lista de incumplimientos es larga y defienden que los socialistas no son "de fiar".

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante la comparecencia en la que anunció la ruptura con Pedro Sánchez / David Borrat / EFE

El compromiso de Sánchez siempre fue mantener un encuentro con el líder de Junts, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que ahora mismo no está sobre la mesa. Entre los ministros del núcleo duro de Sánchez ha habido diferentes posiciones sobre el momento idóneo para encuadrar esta hipotética foto, pero se ha ido imponiendo la opción de enmarcarla como colofón a una negociación presupuestaria que Junts ahora mismo rechaza. Además, en las últimas semanas, fuentes parlamentarias de la dirección del grupo socialista han ido moderando su optimismo sobre las consecuencias que la vuelta del expresident pueda tener en su relación con Junts. Hay quien incluso ha ironizado sobre una vuelta de la antigua Convergència por los acercamientos al PP, como ocurrió con la cuestión de confianza.

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Sea como sea, habrá que esperar para ver si el 16 de julio la justicia europea despeja el camino de regreso del expresident, y cómo gestiona Junts internamente este escenario, en medio de la tormenta provocada por el último barómetro del CEO. De momento, lo único seguro es que no apoyarán la nueva senda de déficit, y que son reacios al nuevo modelo de financiación. "Perpetúa el 'café para todos'", advierten. No obstante, como ya explicó este diario, sí prevén votar a favor de la quita de la deuda del FLA. Los socialistas ven este paso como la antesala para la nueva financiación, pero los posconvergentes desvinculan por completo ambas cuestiones.