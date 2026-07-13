El PSC tacha de "grave error" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa y las enmarca en el "giro hacia la ultraderecha" del PP

Siguiendo la estela del Gobierno de Pedro Sánchez, el PSC ha cargado también contra las polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol que han provocado incluso la reacción del gobierno del país vecino a las puertas de la semifinal del Mundial que jugarán España y Francia este martes. Tanto el president de la Generalitat, Salvador Illa, como la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, han tachado de "grave error" que el expresidente del Gobierno asegurara en una columna de opinión que el equipo francés en la competición tiene un alto nivel, aunque "sin franceses", y han acusado al PP de estar protagonizando un "giro hacia la ultraderecha".

Ambos dirigentes han alertado de los posicionamientos "excluyentes e involucionistas" que cada vez más defiende la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo y han hurgado en la gravedad que supone que alguien que ha gobernado España haga semejantes afirmaciones. Illa, que ha intervenido en un desayuno informativo organizado por RTVE y EFE en Madrid, ha pedido que "no se hagan bromas" ante estos posicionamientos. También ha censurado estas palabras Junts y ERC, mientas que el PPC ha rebajado la polémica. "Es Rajoy haciendo de Rajoy", comentan fuentes del partido popular en Catalunya.

Los posconvergentes han tildado de "lamentables" las declaraciones y han aprovechado la polémica para equiparar a Rajoy con Pedro Sánchez al considerar que ambos "impiden que haya elecciones catalanas", mientras que los republicanos han respondido con humor. "Para una vez que Rajoy sabe encajar sujeto, verbo y predicado, le sale una barbaridad como esta, no tengo nada más que decir: 'fin de la cita', como dijo M.Rajoy", ha ironizado la secretaria general del partido, Elisenda Alamany.

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Desde el PSC no han desaprovechado la ocasión para pronunciarse también en contra de las declaraciones de Feijóo de la semana pasada en las que comparaba el absentismo laboral con un cáncer. "En lugar de hacer propuestas serias y rigurosas, hace postulados que están fuera de lugar y que van en contra de los intereses de los trabajadores", ha espetado Moret, que considera que palabras como estas "invalidan" al líder del PP para ser presidente del Gobierno de España. "Nadie puede gobernar un país cuando descalifica y desprotege a su gente", ha lamentado.