El PSC reclama a Junts que reaccione para "contrarrestar" el auge de Aliança Catalana

En el PSC esperan como agua de mayo que el próximo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avale la constitucionalidad de la ley de amnistía y que Carles Puigdemont pueda regresar a Catalunya en los próximos meses, algo que consideran que supondría un revulsivo para la legislatura española y el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, hay otro asunto que preocupa a los socialistas catalanes: el auge de Aliança Catalana a costa, principalmente, del voto de Junts. Es por eso que, todavía en plena resaca del último barómetro del CEO que sitúa a Sílvia Orriols en disposición de disputar el segundo lugar en las próximas elecciones catalanas, el partido de Salvador Illa ha reclamado a Junts que reaccione.

Aliança crece a costa del descenso de Junts, por eso pedimos que hagan una reflexión al respecto Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

"Aliança crece a costa del descenso de Junts, por eso pedimos que hagan una reflexión al respecto y que miren cómo pueden contrarrestar esta subida", ha asegurado este lunes la portavoz del PSC, Lluïsa Moret. Según la encuesta, Aliança crecería de los dos diputados actuales a una horquilla de entre 23 y 25 y convirtiéndose en tercera fuerza por detrás de ERC, mientras Junts caería de la segunda posición perdiendo la mitad de sus representantes y quedándose con entre 16 y 18.

"Refuerzo de la mayoría progresista"

La interpretación que hacen los socialistas catalanes del barómetro, con la salvaguarda de que se trata de "tendencias", es que se confirma que el PSC es el "primer partido" de Catalunya pese a que el pronóstico es que se situaría entre los 36 y los 38 diputados -ahora tiene 42- y que queda "reforzado" el liderazgo de Salvador Illa, que es, con el apoyo del 18% de los encuestados, la principal preferencia para presidir la Generalitat.

Pero para Moret esta entrega del CEO debe entenderse también como una consolidación de la mayoría que favoreció la investidura de Illa y que acaba de aprobar los presupuestos, puesto que ERC se sitúa en la segunda plaza con una representación de entre 24 y 26 escaños. Para la portavoz del PSC, que es también una de las principales negociadoras con los republicanos, los votantes premian la actitud para favorecer "la estabilidad" y de remar a favor de los grandes retos que tiene Catalunya por parte del partido de Oriol Junqueras. "Se fortalece la mayoría progresista", ha subrayado la dirigente en referencia a los acuerdos sellados tanto con ERC como con los Comuns.

La amnistía y la financiación

Precisamente, la amnistía y el nuevo modelo de financiación son dos de los compromisos con ERC que los socialistas afrontan antes de que acabe el año. Sobre el primero de los asuntos, y en la misma línea que ha defendido Illa, Moret ha asegurado que se trata de una ley "estratégica" para "resolver la convivencia" en Catalunya tras el 'procés', por lo que ha asegurado que espera que el TJUE avale el jueves su constitucionalidad. En el PSC existe la convicción de que el regreso de Puigdemont puede contribuir a un cambio en la línea política de Junts, que por ahora rechaza los pactos con Illa y que ya ha anticipado que no apoyará los presupuestos de Pedro Sánchez.

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En cuanto a la financiación, Moret ha recordado que el próximo capítulo se vivirá en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio, previsto para aprobar el modelo acordado con ERC, y que será en septiembre cuando empiece la tramitación en el Congreso. "Pido a los que apoyaron la investidura de Sánchez que permitan la tramitación parlamentaria de la financiación autonómica", ha asegurado por enésima vez la portavoz de los socialistas catalanes. En el PSC cruzan los dedos para que el regreso de Puigdemont sacuda el tablero.