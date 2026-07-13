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El PP pide prohibir la exhibición de souvenirs "ofensivos" y de carácter sexual en Barcelona

Sirera considera que "fomenta el consumo de drogas" y proyecya una "imagen degradante" de la ciudad

Sirera presenta el proyecto del PP para Barcelona basado en vivienda, seguridad y comercio local

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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El PP quiere poner coto a la venta y exhibición de souvenirs ofensivos de carácter sexual en la vía pública de Barcelona, una práctica que considera que también normaliza y fomenta el consumo de drogas y que, a su juicio, se ha descontrolado en los últimos años. El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, llevará esta petición a la comisión de Economía del Ayuntamiento este mes, donde reclamará un refuerzo de las inspecciones comerciales en este tipo de establecimientos.

Además del supuesto fomento del consumo de drogas, Sirera esgrime un argumento relacionado con la imagen de la ciudad. A su juicio, se trata de "objetos de pésimo gusto que proyectan una imagen degradante" de Barcelona. "No podemos permitir que la imagen que se lleven millones de visitantes sea la de escaparates llenos de imanes, camisetas y objetos obscenos o de productos que normalizan el consumo de drogas", afirma el dirigente popular.

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Medidas reguladoras

La iniciativa del PP también insta al Ayuntamiento a impulsar "todas aquellas medidas reguladoras que sean jurídicamente viables dentro del ámbito competencial del comercio" para limitar esta práctica y garantizar un "espacio público más respetuoso con vecinos y visitantes". Asimismo, los populares piden al gobierno de Jaume Collboni que presente, en el plazo de tres meses, "un informe con las actuaciones de inspección realizadas, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos".

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