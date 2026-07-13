Junts tumbará el objetivo de déficit de los Presupuestos de Sánchez pero permitirá tramitar la condonación de la deuda del FLA

Junts volverá a rechazar este martes en el Congreso el objetivo de déficit que el Gobierno plantea como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El partido de Carles Puigdemont considera una "frivolidad" que Pedro Sánchez impulse las cuentas públicas sin haber garantizado antes una mayoría suficiente. "La decisión de presentar unos Presupuestos sin una mayoría clara es una frivolidad más de Sánchez y tiene un objetivo electoralista", ha asegurado el vicepresidente de Junts, Josep Rius, en rueda de prensa.

La formación, que ya votó en contra de la senda de déficit en 2024 y 2025, "mantendrá su posición" porque, sostiene, "los criterios no han cambiado". Su principal reproche es que el Estado concentre el 96% del margen de déficit, frente al 4% reservado a las comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos quedan sin capacidad de endeudamiento. "Lamentamos que no se aproveche la aritmética parlamentaria para cambiar los criterios", ha defendido el dirigente de Junts.

Una "estrategia electoralista"

La votación será la primera prueba parlamentaria para unos Presupuestos que Sánchez pretende aprobar en el último año de la legislatura y para los que necesita el apoyo de los siete diputados de Junts, que de momento no está garantizado. De hecho, Rius ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno al atribuirle una voluntad de usar las cuentas del Estado como "excusa" para justificar una convocatoria electoral en caso de que acaben tumbándose. "Si acaba habiendo elecciones anticipadas, el único responsable será Pedro Sánchez, que es quien ha dinamitado la mayoría de la investidura en base a no cumplir acuerdos a los que llegó", ha añadido Rius.

Si acaba habiendo elecciones anticipadas, el único responsable será Pedro Sánchez, que es quien ha dinamitado la mayoría de la investidura en base a no cumplir acuerdos a los que llegó Josep Rius — Vicepresidente y portavoz de Junts

El partido también mantiene su cruzada contra el nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC, que también se deberá votar en el Congreso. Rius ha anunciado que Junts presentará una enmienda a la totalidad que incluirá el concierto económico para obligar a los diputados del PSC y de ERC a posicionarse sobre una propuesta que, según Junts, es fiel a lo que se pactó en el acuerdo de investidura de Salvador Illa. "Estamos ante una oportunidad histórica para salir del café para todos", ha afirmado el dirigente posconvergente, que ha acusado a socialistas y republicanos de presionar a Junts para que respalde un sistema que, a su juicio, se limita a actualizar el modelo vigente.

La oposición de Junts al sistema de financiación que el Ejecutivo llevará el próximo 29 de julio al Consejo de Política Fiscal y Financiera es que perpetúa el "café para todos" y queda lejos del modelo que debía permitir a Catalunya gestionar todos sus recursos. Rius ha criticado que la norma no hable ni del "principio de ordinalidad", ni incluya el criterio del coste de vida o de población de las comunidades autónomas, ni "dé la llave de la caja" a Catalunya como reivindicó ERC cuando investió a Illa.

"Es un acto de cinismo bastante lamentable que Romero y Junqueras pidan que Junts dé apoyo", ha apuntado Rius. Poco antes, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, había pedido expresamente a su partido que lo avale. "Pedimos a Junts que no renuncie a 5 millones de euros más para Catalunya por pánico electoral a Aliança Catalana", ha dicho tras la reunión ejecutiva de su partido, y haciendo referencia a la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que pronostica un 'sorpasso' del partido de Sílvia Orriols en las próximas elecciones catalanas, así como el barómetro municipal de Barcelona que dice lo mismo para la siguiente contienda electoral de Barcelona.

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La formación de Puigdemont sí facilitará, en cambio, la tramitación de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), aunque presentará enmiendas para que la cantidad perdonada a Catalunya sea "lo más alta posible". La medida, acordada entre el Gobierno y ERC y pendiente del aval de la Cámara Baja, supondría una reducción de más de 17.000 millones de euros de la deuda catalana. "Estamos a favor de que se condone la cifra más elevada posible del FLA e intentaremos conseguirlo mediante una enmienda", ha explicado Rius.