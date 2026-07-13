Illa confía en que la sentencia del TJUE sobre la amnistía “sea clara” y “se aplique sin dilación”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado confiado en que la setencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía prevista para este jueves “sea clara” como entiende que lo es el espíritu de la norma. Una vez que se produzca, Illa ha reclamado que “se aplique con diligencia y sin dilación” a los líderes del ‘procés’. Entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

El president Illa ha recordado en el marco de ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE este lunes en Madrid que nunca albergó dudas sobre la “constitucionalidad” de la medida de gracia y cuestionado a quienes consideraron la amnistía como una revitalización del independentismo, en tanto en cuanto no existe ahora mayoría secesionista en el Parlament.

“Por primera vez en 44 años en el Parlament de Catalunya no hay una mayoría independentista o nacionalista”, resaltó para cuestionar a quienes desde la derecha todavía “dudan” sobre la medida que amenazan con prohibir estas formaciones y “luego les piden una moción de censura".

Frente a estas voces exigió seriedad y defendió hablar con “conocimiento de causa” tras haber vivido en primera persona los años del ‘procés’. Asimismo, recordó que la ley cuenta con el aval de la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y una veintena de sentencias a favor del Tribunal Constitucional (TC). "Catalunya no está al servicio de nadie, hay que estar al servicio de Catalunya", reivindicó para criticar que los populares “cogen el teléfono” para evitar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas.

El futuro de los dirigentes del procés pasará necesariamente por el Tribunal Constitucional, que en octubre deberá resolver los recursos de amparo interpuestos por Puigdemont y sus exconsellers. La mayoría progresista del órgano hace probable que la sentencia sea positiva.

“Cambio de ciclo”

En el Ejecutivo central dan por hecho que el TJUE dictaminará este jueves que la ley de amnistía se ajusta al ordenamiento europeo y esperan con ello la "aplicación total" de la norma para cerrar el principal compromiso de investidura con Junts. Además de Puigdemont, la decisión afectará a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, en la misma situación que el expresident y pendientes de su vuelta a España, y también repercutirá en el futuro político del líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, que sí fueron condenados y a quienes el Supremo aplicó parcialmente la amnistía, manteniendo la pena de inhabilitación vinculada al delito de malversación.

Noticias relacionadas

Los socialistas han llegado a referirse a este hito como un "cambio de ciclo". De ahí que mantengan la expectativa de arrancar el apoyo de Junts o, al menos, su abstención, a los Presupuestos de 2027.