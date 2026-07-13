Durante la pandemia
La Fiscalía retira la acusación contra Vergés, Argimon y la excúpula de Salut por la vacunación policial
Vergés niega que ordenara paralizar la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil
Argimon defiende que priorizar la vacunación por edad fue un criterio "clínico y ético"
La Fiscalía ha retirado este lunes la acusación contra la exconsellera de Salut, Alba Vergés; el exsecretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, y la cúpula de su Departament durante la pandemia del covid, para quienes inicialmente pedía 12 años de inhabilitación por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Catalunya. Durante el juicio, que arrancó el 30 de junio, Vergés negó haber dado ninguna orden para paralizar la inmunización y defendió que la voluntad del Govern fue vacunar cuanto antes a todos los colectivos esenciales. Argimon, por su parte, sostuvo que la decisión de priorizar a la población de entre 60 y 65 años respondió a criterios clínicos, epidemiológicos y éticos.
También declararon el teniente coronel de la Guardia Civil Esteban Gómez y el inspector jefe de la Policía Nacional Daniel Rapado, responsables de coordinar la vacunación de ambos cuerpos. Los dos negaron que Salut pusiera trabas al proceso, describieron la relación con el Departament como fluida y atribuyeron los principales parones a la suspensión temporal de Astrazeneca, a la falta de dosis y a las dificultades logísticas derivadas de organizar la vacunación en comisarías y comandancias. Otros testigos explicaron que los cambios de criterio sanitario afectaron igualmente a los Mossos d'Esquadra y a otros colectivos esenciales.
Las acusaciones populares -la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol- mantienen la petición de 15 años de inhabilitación para Vergés, Argimon, el exsecretario general del Departament, Marc Ramentol, y el exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. Todas las acusaciones salvo Jupol han retirado su acusación contra Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut, cuya actuación fue valorada positivamente por los mandos policiales. Las defensas han pedido la absolución de todos los acusados y el pago de las costas por parte de las acusaciones populares.
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