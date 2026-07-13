Pacto con ERC
Ferran Espada dirigirá el programa del Govern para impulsar el catalán en los nuevos entornos digitales
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El periodista Ferran Espada asumirá la dirección del programa para el impulso del catalán en los nuevos entornos digitales del Departament de Política Lingüística. Así lo ha anunciado este lunes a través de las redes sociales, donde ha explicado que deja en pausa más de treinta años de trayectoria periodística, desarrollada principalmente en El Punt Avui, L’Esportiu, Diari Públic y Público, así como sus colaboraciones en diversos medios.
Espada ha agradecido la confianza del conseller Francesc Xavier Vila y ha definido esta nueva etapa como "un proyecto de país" para trabajar "con determinación por la lengua catalana". El programa se enmarca en la estrategia del Govern para reforzar la presencia del catalán en las tecnologías del lenguaje y los entornos digitales y forma parte del acuerdo entre PSC y ERC para los presupuestos recien aprobados.
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