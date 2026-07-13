Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios forestalesBarcelonaBegoña GómezAitana y Mago PopEusebio UnzuéSant Feliu GuixolsGasMundialSant Esteve SesroviresRafa Nadal
instagramlinkedin

Tras visitar Almería

Feijóo se compromete a un acuerdo de prevención de riesgos y coordinación ante incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos. / PP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, presentará un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España.

En su intervención ante los medios tras visitar en Turre (Almería) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Puesto Avanzado del incendio de Los Gallardos, que ha causado 13 muertos, Feijóo ha dicho que, ante las situaciones "complejas" que se producen en los últimos tiempos en materia de incendios, es necesario este "gran acuerdo de prevención de riesgos".

Feijóo ha señalado que, si logra gobernar, pondrá "un documento encima de la mesa", en el que la Administración General del Estado haga una propuesta para pasarla a las administraciones locales, provinciales y autonómicas, donde se concrete la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública.

Noticias relacionadas

Al mismo tiempo, también se concretarán los medios a disposición "conocidos" para toda la nación y el presupuesto plurianual que se necesita "para blindar a España, en la medida de lo posible, de este riesgo que cada vez va más en aumento".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leonor pone de moda la carrera de Políticas de la Carlos III: la nota de corte da un salto histórico y sube de 9,5 a 10,7
  2. Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal
  3. El aumento del gasto militar para cumplir con la OTAN aleja el apoyo a los Presupuestos entre los socios de izquierda
  4. La caída de Junts en las encuestas reabre el debate sobre Puigdemont y la antigua CDC
  5. Felipe VI entrega las becas de 100.000 euros de La Caixa que llevarán a 98 españoles a Cambridge, Harvard y Columbia
  6. El Gobierno incluye en el decreto de vivienda la desgravación de hipotecas de vivienda habitual, como exige Junts
  7. Los expertos, ante la propuesta del PP de dar más diputados al ganador de las elecciones: mejora la gobernabilidad, pero empeora la proporcionalidad
  8. Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya sube seis puntos y vuelve a registros de 2020

Feijóo se compromete a un acuerdo de prevención de riesgos y coordinación ante incendios

Feijóo se compromete a un acuerdo de prevención de riesgos y coordinación ante incendios

Las 5 claves de la reforma del Govern para acabar con la burocracia urbanística

Las 5 claves de la reforma del Govern para acabar con la burocracia urbanística

El PSC tacha de "grave error" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa y las enmarca en el "giro hacia la ultraderecha" del PP

El PSC tacha de "grave error" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa y las enmarca en el "giro hacia la ultraderecha" del PP

Detenido el exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols por masturbarse ante menores en la piscina de un hotel

Detenido el exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols por masturbarse ante menores en la piscina de un hotel

España lidera el ranking de detenciones de yihadistas en Europa con 100 capturas en 2025

España lidera el ranking de detenciones de yihadistas en Europa con 100 capturas en 2025

El Govern quiere reducir de un año a un mes las licencias urbanísticas para impulsar vivienda e industria

El Govern quiere reducir de un año a un mes las licencias urbanísticas para impulsar vivienda e industria

El Supremo anula la exclusión del castellano en la rotulación de colegios e institutos catalanes

El Supremo anula la exclusión del castellano en la rotulación de colegios e institutos catalanes

Ferran Espada dirigirá el programa del Govern para impulsar el catalán en los nuevos entornos digitales

Ferran Espada dirigirá el programa del Govern para impulsar el catalán en los nuevos entornos digitales