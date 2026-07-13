ERC cree que la sentencia de la amnistía exhibirá los "déficits democráticos" del Estado y Junts evita pronunciarse

"Somos optimistas". La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha repetido este lunes este mensaje tras la reunión de la ejecutiva del partido. Los republicanos confían en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avale el próximo jueves la aplicación de la amnistía al delito de malversación, un fallo que podría allanar tanto el regreso de Carles Puigdemont como el fin de la inhabilitación del líder de ERC, Oriol Junqueras.

En la calle Calàbria creen, además, que una sentencia favorable, en línea con las conclusiones del abogado general de la UE, servirá para "poner frente al espejo" al Estado español y evidenciar sus "déficits democráticos". ERC también denuncia el "boicot judicial" que, a su juicio, sufre la democracia española por la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía.

El pronunciamiento del TJUE será clave para el recorrido judicial de la ley. El Tribunal Constitucional deberá resolver previsiblemente en otoño los recursos de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers. Después, corresponderá al Supremo, que rechazó aplicar la norma al delito de malversación, acatar o no la decisión del Constitucional. "El Estado, en general, no nos pone las cosas fáciles, ni para aplicar leyes ni resoluciones judiciales. Es una lucha que deberemos seguir librando, pero somos optimistas", ha afirmado Alamany sobre el recorrido judicial aún pendiente.

Ese optimismo en la primera parte del proceso contrasta con la cautela de Junts. En la sede del partido, en el paseo de Bofill, su portavoz y vicepresidente, Josep Rius, ha evitado valorar el posible fallo hasta conocer el contenido íntegro de la sentencia. "La justicia española es siempre del todo imprevisible", se ha limitado a señalar Rius. El dirigente ha seguido así la línea marcada por Carles Puigdemont, que en los últimos meses ha reducido su exposición pública a la espera de que se resuelva este primer trámite judicial.

Noticias relacionadas

Illa también confía en el TJUE

Tanto el president de la Generalitat, Salvador Illa, como la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, también han mostrado su confianza en una sentencia favorable, pues consideran que es una "ley constitucional y acertada" por lo que han pedido a la justicia que no dilaten el proceso. Moret ha lanzado un mensaje al PP, que tampoco se ha querido pronunciar todavía, para que retire los recursos presentados contra la norma: "Decía no hace tanto que quería pasar página sobre Catalunya: pues que retire estos recursos que todavía están vivos".