Los Comuns piden al Govern un nuevo decreto para ajustar los conciertos a la caída de alumnos y proteger la oferta pública

Los comuns han registrado en el Parlament una propuesta de resolución para que el Govern apruebe en un plazo de seis meses un nuevo decreto de conciertos educativos, una vez se vote y se apruebe -si lo hace- en el pleno. La iniciativa reclama que la concesión, renovación y supresión de unidades concertadas se adapte a la caída de la natalidad, a las necesidades reales de escolarización y a los objetivos de lucha contra la segregación. La Cámara catalana tiene previsto, en cualquier caso, celebrar un monográfico sobre educación impulsado por Junts en octubre, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones.

El grupo presidido por Jéssica Albiach ha presentado la propuesta con la intención de abrir un debate en el pleno después de que EL PERIÓDICO publicara que la escuela pública ha perdido peso en la oferta inicial de plazas de I-3 en 75 de los 94 municipios catalanes de más de 10.000 habitantes que cuentan tanto con centros públicos como concertados. Según el informe de la Fundació Equitat.org recogido por este diario, entre los cursos 2017-2018 y 2026-2027 la oferta pública de I-3 se ha reducido un 25%, mientras que la concertada lo ha hecho un 20%.

Los comuns sostienen que el descenso de alumnos no se está repartiendo de manera equilibrada entre las dos redes y advierten de que los cierres pueden concentrarse en los centros públicos. Una de las causas señaladas es la aplicación desigual de la reducción de ratios. Mientras que la mayoría de las escuelas públicas ofrece grupos de I-3 con menos de 20 alumnos, una parte importante de la concertada mantiene hasta 25 plazas por aula.

Una planificación "plurianual" y "conjunta"

La propuesta, que todavía no tiene fecha para debatirse en el pleno, insta al Govern a planificar "de manera conjunta, transparente y plurianual" toda la oferta sostenida con fondos públicos y a aplicar "criterios comunes" a los centros públicos y concertados. También pide "preservar la oferta pública existente" y priorizar la continuidad de los grupos públicos antes de mantener o autorizar unidades concertadas en zonas con exceso de plazas o falta de demanda.

Los comuns reclaman que el futuro decreto permita "adaptar la concesión, renovación, duración y supresión de los conciertos" a las necesidades reales de escolarización, a la evolución demográfica y a los objetivos contra la segregación. También plantean "revisar las unidades concertadas existentes en zonas con exceso de oferta o demanda insuficiente". La formación propone, además, "igualar progresivamente las ratios máximas" de la pública y la concertada y evitar el cierre preventivo de grupos públicos antes de la preinscripción.

Renovación de conciertos

El texto sostiene que la oferta inicial puede condicionar las decisiones de las familias. Por ello, pide evitar cierres anticipados cuando puedan "condicionar las preferencias de las familias o desplazar artificialmente la matrícula hacia la concertada". También propone condicionar la renovación de los conciertos y cualquier aumento de financiación pública al cumplimiento verificable de "la gratuidad efectiva", "la eliminación de cuotas obligatorias o encubiertas", la transparencia económica y la escolarización equilibrada del alumnado vulnerable.

Los comuns reclaman reforzar "la inspección, las auditorías y los mecanismos de control" de los centros concertados, así como habilitar canales accesibles de denuncia para las familias. En los casos de incumplimientos graves o reiterados, plantean que las sanciones puedan comportar "la reducción, la no renovación o la revocación del concierto". Además, la propuesta pide al Govern que elabore en seis meses un plan para facilitar y acelerar "la incorporación voluntaria de centros privados concertados a la red de titularidad pública", especialmente en zonas con déficit de plazas públicas, elevada segregación escolar o mayor complejidad social.

Preguntas al Govern

El grupo de Albiach ha registrado también una batería de preguntas por escrito. Entre otras cuestiones, reclama conocer la evolución del número de grupos y plazas de I-3 ofertadas desde el curso 2017-2018, desglosada por municipio, servicio territorial y titularidad. Los comuns preguntan cuántos grupos públicos fueron anunciados inicialmente como cerrados o no ofertados y acabaron recuperándose después de la preinscripción o de las demandas de las comunidades educativas. También quieren saber qué criterios utiliza el Departament para reducir o cerrar grupos de I-3 y "cómo garantiza que estos criterios se apliquen de manera equitativa al conjunto de centros sostenidos con fondos públicos".

Otra de las preguntas cuestiona la renovación de la práctica totalidad de los conciertos educativos durante seis años "en un contexto de bajada demográfica y de reducción continuada de grupos en la red pública". La formación solicita al Govern que detalle cuántos conciertos, unidades o grupos concertados han dejado de renovarse por falta de demanda, exceso de oferta o necesidades de planificación educativa.

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Los comuns reclaman, además, datos sobre la distribución del alumnado vulnerable, con necesidades específicas de apoyo educativo o de matrícula viva entre los centros públicos y concertados. También preguntan qué recursos adicionales destinará el Govern a los centros públicos para "desplegar plenamente la educación inclusiva, reducir las ratios, reforzar las plantillas docentes y de personal de atención educativa" y garantizar una atención adecuada al alumnado vulnerable.