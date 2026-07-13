Polémico artículo
Vidal-Quadras, fundador de Vox, se suma a las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección francesa: "Se ha metido en un jardín peligroso"
El PP rebaja la columna de Rajoy sobre Francia a un "sarcasmo sin mala intención"
Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"
El Gobierno carga contra el PP por la "muy desafortunada" columna de Rajoy sobre Francia: Es "absolutamente inaceptable"
Las críticas le llueven por todos lados al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por su comentario sobre la selección francesa y la supuesta falta de jugadores nacidos en Francia. Aunque la dirección del PP defiende que su afirmación fue sarcástica, algunos dardos le han llegado incluso de figuras históricas de su propio partido que rompieron el carnet para migrar hacia posiciones más extremistas. Es el caso de Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP catalán y exeurodiputado que llegó a ser vicepresidente del Parlamento Europeo antes de convertirse, en 2014, en uno de los fundadores de Vox.
En un mensaje en las redes sociales, Vidal-Quadras ha advertido a Rajoy de que "se ha metido en un jardín peligroso". "Todos los jugadores de la selección francesa en el Mundial son ciudadanos franceses, la mayoría nacidos en Francia. Si se dice que la selección no tiene franceses, se utiliza una definición de 'francés' basada en criterios étnicos y no en la ley civil. Rajoy se ha metido en un jardín peligroso", ha aseverado.
Vidal-Quadras abandonó el PP por discrepancias, precisamente, con lo que consideraba una línea demasiado moderada de Rajoy al frente del Gobierno y del partido, por ejemplo, en la política de excarcelación de presos de ETA. Aquella escisión, en la que se dieron de baja otros muchos dirigentes, como Santiago Abascal, daría lugar al nacimiento de Vox. Años después, cuando el nuevo partido empezó a despuntar, Vidal-Quadras y parte del equipo fundacional decidieron romper el carnet por la "deriva autoritaria" de la cúpula de Abascal contra las voces críticas en el partido.
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