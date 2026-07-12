Junts amaga con romper el gobierno municipal en Girona: "Se nos ha acabado la paciencia"

La vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis (Junts), ha asegurado este domingo que a su grupo se le ha "acabado la paciencia" y ha dejado entrever una posible ruptura del gobierno municipal. En un artículo publicado en 'El Punt Avui', la dirigente de Junts atribuye este malestar al hecho de que varias demandas de su grupo "no han sido escuchadas", entre ellas actuaciones para resolver problemas de mantenimiento en la vía pública. Geis también ha defendido que Girona necesita más "capacidad de gestión y visión de futuro" para afrontar los retos derivados de "la crisis demográfica" y ha reclamado transformar la organización del Ayuntamiento para mejorar la atención a la ciudadanía. Desde junio de 2023, Lluc Salellas (CUP) gobierna la ciudad gracias a un pacto entre Guanyem, Junts y Esquerra.

En su artículo, Geis ha recordado que su formación entró en el gobierno municipal para garantizar la estabilidad y evitar, según explica, un ejecutivo "españolista" liderado por el PSC. "Sabíamos desde el primer día que no compartíamos el mismo modelo de ciudad", ha señalado la dirigente de Junts, que también ha sacado pecho de las medidas impulsadas por su partido.

Entre ellas, cita la aprobación de los presupuestos municipales, las políticas de vivienda, el hecho de haber evitado un incremento del IBI, las actuaciones en materia de seguridad, la nueva comisaría de Santa Eugènia, las medidas contra las ocupaciones conflictivas y el fraude en el padrón, así como la flexibilización del contrato de limpieza. También reivindica el impulso de un fondo de financiación para empresas gerundenses, las políticas de bienestar emocional y la defensa del Campus de Salud Josep Trueta.

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Girona. / Ayuntamiento de Girona

Pese a este balance, Geis sostiene que el nivel de exigencia de Junts es "más alto". "Gobernar es priorizar, liderar equipos, llenar libretas, cerrar carpetas, hacer seguimiento", ha afirmado. Según expone, la formación ha reclamado actuaciones para resolver problemas de mantenimiento de la vía pública, como la acumulación de hojas, los hoyos abandonados o el mal estado del asfalto, así como una respuesta más rápida a las demandas de los barrios ante los problemas de convivencia.

"Preparados para ponernos al frente"

En el texto, la dirigente de Junts también considera que Girona necesita "capacidad de gestión" y "visión de futuro" para afrontar "la crisis demográfica" que, a su juicio, vive la ciudad, y defiende una "gran transformación" de la organización interna del Ayuntamiento para mejorar la atención a la ciudadanía.

Gemma Geis (Junts), Lluc Salellas (Guanyem) y Quim Ayats (ERC) en una imagen de archivo. / Xavier Pi / ACN

Geis concluye el artículo reivindicando que Junts está preparado para encabezar un nuevo proyecto político en la ciudad. "Girona merece más, y creo que estamos preparados para ponernos al frente", ha afirmado. La dirigente asegura que el partido tiene "proyecto, equipo y experiencia" y defiende que ha llegado el momento de explicar su propuesta para liderar el gobierno municipal.

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Un gobierno tripartito

La publicación del artículo llega cuando falta menos de un año para las elecciones municipales. Desde junio de 2023, Lluc Salellas, de Guanyem Girona, es alcalde gracias al acuerdo de gobierno entre su formación, Junts y Esquerra. El tripartito suma 17 de los 27 concejales del pleno y dejó al PSC, la fuerza más votada en las elecciones del 28 de mayo, en la oposición. Durante estos tres años, los socios de gobierno han mantenido discrepancias sobre la gestión de algunas cuestiones municipales, aunque hasta ahora esas diferencias se habían canalizado dentro del ejecutivo.