Juanma Moreno alerta de las consecuencias del "cambio climático" tras el incendio diez días después de pactar con Vox la revisión del Pacto Verde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto el foco en las consecuencias del "cambio climático" en el incendio de Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de 12 personas y ha arrasado más de 6.000 hectáreas, convirtiéndose en el incendio más mortífero del país en lo que va de siglo.

El presidente andaluz ha pedido "tomarnos muy en serio" el fenómeno del cambio climático cuando se cumplen diez días desde que sellara el acuerdo de Gobierno con Vox, que planteaba, entre otras cosas, revisar la Ley del Cambio climático y rechazar la aplicación del Pacto Verde en algunos de sus aspectos.

En su comparecencia desde el Puesto de Mando Avanzado este domingo, Moreno ha dado parte de la situación y ha advertido de las dificultades de las próximas semanas, donde se producen "una media de 15 conatos de incendio diarios", que en la mayoría de los casos son sofocados.

En este punto, defendió que "muchos de ellos son causados por la mano del hombre, bien de manera directa o indirecta por negligencias" y pidió "máxima precaución". En este punto, también puso el acento en el cambio climático, con meteorlogía extrema que puede contribuir a la sequedad de los pastos. "Tenemos que tomarnos muy en serio la circunstancia que nos está trayendo el cambio climático", sostuvo en su comparecencia.

"El cambio climático ha provocado circunstancias cada vez más complejas, con incendios que nunca se habían visto, muchas veces inabordables, con incendios como los que hemos visto en Cataluña", prosiguió el presidente de Andalucía, que este mismo viernes calificó el incendio de Los Gallardos como "una bomba de relojería", y "uno de los incendios más complicados de los últimos años".

La referencia de Juanma Moreno en estos términos, poniendo especial énfasis en el cambio climático, tiene especial relevancia política, teniendo en cuenta que el pasado 2 de julio anunció un pacto de Gobierno con Vox, con 150 medidas entre las que se encontraba la revisión de legislación relativa a este aspecto.

El presidente andaluz marca así perfil propio, después de admitir en los días posteriores al anuncio del acuerdo "no estar contento" con lo firmado y haber admitido las cesiones hechas. Moreno, que tradicionalmente ha sido defensor de la Agenda 2030, incluso exhibiendo pin con el logo en su chaqueta, insiste en sus posiciones sobre el cambio climático frente a las tesis negacionistas de Vox, y lo hace diez días después de firmar el acuerdo.

El pacto PP-Vox

Si bien el documento del acuerdo no cuestionaba expresamente el cambio climático, sí advertía de la revisión de la normativa y rechazaba su aplicación en algunos aspectos. Así, contempla en su punto 105 el "blindaje del sector primario frente a los aspectos negativos de la Agenda 2030", asegurando que el Gobierno andaluz "no aprobará ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente económica, política y jurídicamente frente a los aspectos negativos de la Agenda 2030 y del Pacto Verde".

La medida 110 del acuerdo también proclama a Andalucía "libre de cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde" y avanza que "se suprimirá o no se creará toda carga y tasa autonómica perjudicial para el sector productivo derivada del Pacto Verde o la Agenda 2030, con el objetivo de aliviar la presión fiscal y favorecer la competitividad y supervivencia del campo andaluz".

El acuerdo también contempla el "rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente" y avanzaba que "la Junta de Andalucía revisará la Ley 8/2018, de 8 de octubre -de medidas frente al cambio climático", con el objetivo "de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces".

Además, contempla que "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas".

En el acuerdo también se contemplaban medidas específicas para la prevención de incendios, poniendo el acento en la limpieza de los montes,. En su punto 141, contempla aumentar "la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, el mantenimiento y la repoblación de los bosques, con el objetivo de la prevención y extinción de incendios".

Además, al acuerdo aseguraba que la Junta "revisará la normativa para eliminar cualquier obstáculo que impida a nuestros sectores agrícola, ganadero, silvícola y cinegético contribuir a la preservación del campo y del monte contra los incendios a través de la limpieza y desbroce de los montes, la presencia del pastoreo y del ganado doméstico".

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También en referencia a este asunto, el acuerdo contempla acelerar el Plan Itínere en la mejora de caminos rurales en Andalucía revisando las restricciones que impiden la limpieza y el mantenimiento y coordinándose con las diputaciones provinciales".