Juan Fernández (PP): "Catalunya necesita una mejor financiación y recibir tanto dinero como aporta; es de sentido común"

Juan Fernández (Badalona, 1986) es el nuevo secretario general del PP catalán, después de que Alejandro Fernández revalidara su liderazgo al frente del partido. Su objetivo es lograr que la papeleta del partido se convierta en una "alternativa al socialismo y al nacionalismo catalán" y tratar de contener a Vox y a Aliança Catalana después de que el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió otorgara a la extrema derecha una suma de hasta 38 diputados en el Parlament.

¿Qué lectura hace de la encuesta de la Generalitat y qué meta se fija como 'número dos' del partido?

Esta encuesta nos daba, hace dos años, entre ocho y nueve escaños, y sacamos 15 diputados en el Parlament. En esta nueva etapa, no miramos por el retrovisor ni a los lados; ponemos a punto el PP para que sea un partido ganador, para que nuestra papeleta esté presente en el máximo número de colegios electorales en las próximas municipales y, sobre todo, para ayudar a [Alberto Núñez] Feijóo a llegar a la Moncloa. El voto del PPC vale por dos: es la alternativa en Catalunya y la única garantía de cambio en el conjunto de España.

¿También es alternativa a la extrema derecha? Aliança Catalana se sitúa en la encuesta como tercera fuerza y Vox empata con su partido.

Hay muchas opciones políticas que prometen mucho, que señalan los problemas, que cuelgan muchos vídeos en TikTok... Nosotros no solo señalamos el problema, sino que nos arremangamos para solucionarlo. Somos un partido de gobierno, no solo en Europa, sino también en el resto del conjunto de España. Es una anomalía que el PP no haya gobernado todavía en la Generalitat. Si los catalanes quieren 'seny i ordre', tienen que votar al PP, no a alternativas de partidos que están llamando colonos a media población de Catalunya.

Es una anomalía que el PP no haya gobernado todavía en la Generalitat

¿El 'procés' está vivo o muerto? Feijóo pidió pasar página.

No ha desaparecido; ha mutado. Salvador Illa y Pedro Sánchez han transformado el 'procés' independentista en un 'procés' que tiene otra misión: la supervivencia de Sánchez en el poder. Lo que pasó hace 10 años no tiene que centrar la conversación política del presente, pero nuestros límites están muy claros y son los de la Constitución.

El PP busca a Junts para ganar una moción de censura contra Sánchez, pero hay voces dentro de su partido que no lo ven claro.

El PP está dispuesto a presentar una moción de censura, pero necesita los apoyos parlamentarios. Lo que está claro es que no nos vamos a encerrar a oscuras en una habitación a hablar sin luz y sin taquígrafos sobre pactos y concesiones. No ofrecemos pactos ni cesiones; lo único que ofrecemos es devolver la palabra a los ciudadanos a través de las urnas. La alternativa es clara: moción de censura y elecciones o ser el salvavidas de Sánchez. Junts se está convirtiendo en el salvavidas más útil para Sánchez.

No ofrecemos [a Junts] pactos ni cesiones, lo único que ofrecemos es devolver la palabra a los ciudadanos a través de las urnas

Si se le aplica la amnistía a Carles Puigdemont, ¿se convertirá en un actor político válido?

Es evidente que seguimos pensando que es una persona que tiene cuentas con la justicia en nuestro país. No se trata de que una persona regrese o no, se trata de mejorar la vida de la gente y de trabajar para que lo que pasó hace 10 años no se repita. No vamos a supeditar los intereses de los españoles y catalanes a los intereses de Puigdemont o de cualquier programa electoral de Junts.

Juan Fernández, secretario general del PP en Catalunya, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / Ferran Nadeu

¿Por qué se opone a un modelo de financiación que daría a Catalunya 4.686 millones de euros más?

Sánchez e Illa están creando división y confrontación con la financiación, que es una cuestión en la que estamos todos de acuerdo. Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más. Esto es algo de sentido común. Pero el modelo se tiene que pactar por la vía de la multilateralidad, no con ERC.

Sánchez e Illa están creando división y confrontación con la financiación

¿Qué mejoras aportaría al modelo presentado?

Hay que conocer los datos técnicos y objetivos de Hacienda y de la Agencia Tributaria sobre la recaudación y la sostenibilidad de los servicios públicos. A partir de ahí, hay que acordar una solución basada en criterios técnicos, igualdad y equilibrio territorial.

En su nueva ponencia política, dicen que el "fundamentalismo islámico" es una "amenaza".

La islamización es un peligro cuando hablamos de fundamentalismo islámico porque va en contra de los valores occidentales. Nuestro país no puede permitir en ningún momento que se instale en España una corriente fundamentalista religiosa que vaya en contra de la libertad o la igualdad de la mujer.

Habla de poner un filtro a ciertas creencias religiosas. Pero, ¿cómo puede el Estado decidir si alguien entra o no en el país según su fe? ¿No choca con la libertad religiosa?

Respetamos la libertad religiosa, pero hay que vigilar con determinados discursos. Si un fundamentalista islámico entra en nuestro país y propaga discursos extremos y fundamentalistas, evidentemente no lo queremos. Nuestra política migratoria debe acoger a quienes vienen a trabajar, contribuir e integrarse en valores como la libertad y la igualdad. El principal requisito para permanecer en el país que te acoge tiene que ser contribuir al Estado de bienestar del que te estás beneficiando.

La política migratoria no puede ser abrir las puertas de par en par y al cabo de los años regularizar masivamente a un montón de personas

La regularización de inmigrantes que ha impulsado el Gobierno pretende que estas personas puedan entrar en el mercado de trabajo y contribuir al Estado de bienestar. Entonces, ¿por qué se opone?

La política migratoria no puede ser abrir las puertas de par en par y, al cabo de los años, regularizar masivamente a un montón de personas, porque con esta política de inmigración Sánchez está consiguiendo dos cosas: no tener el control de quién entra y para qué -lo que tensiona y colapsa los servicios públicos- y crear un efecto llamada que condena a estas personas a la precariedad laboral, económica y social.

Dice que son bienvenidos los que vienen a trabajar, pero el PP está firmando acuerdos en las autonomías sobre la "prioridad nacional". ¿No los condena eso a la precariedad?

Se habla de la prioridad nacional basada en el arraigo. Es de sentido común que quien aporta al país, quien permanece y, al final, trabaja honradamente, pueda obtener ayudas sociales, pero no sin haber aportado al país que te acoge.

Pero el requisito que fijan es el tiempo de permanencia, no si se trabaja o se aporta.

El requisito es permanecer y aportar, evidentemente. Pero es que una cosa va antes que la otra; para permanecer, tienes que trabajar.

Muchos trabajan, pero en la economía sumergida.

Por eso tienen que funcionar los controles. Nunca vamos a conseguir que haya cero casos, pero sí que vamos a minimizar el número. Y esto se hace controlando tus fronteras.

Juan Fernández, secretario general del PP en Catalunya / Ferran Nadeu

¿Comparte la afirmación de Feijóo de que las bajas laborales son un "cáncer" para el país?

Puso el foco en un problema del que todo el mundo habla en la calle: todos conocemos a un 'jeta' o un 'pencas', que se coge la baja durante muchos meses sin tener realmente una enfermedad que la justifique, o para irse de fin de semana. Hay que hablar y sentarse con los sindicatos y las patronales para llegar a un acuerdo y solucionarlo.

El PSOE actual es una secta al servicio de Sánchez

Las bajas laborales no se cogen: las dan los médicos. ¿Cuestionan sus criterios?

No se trata ni de recortar derechos a los trabajadores ni de criticar o cuestionar el trabajo de los médicos, sino todo lo contrario. Hay que proteger a los que cogen la baja de forma justificada, luchar contra el fraude con más herramientas y mejorar la gestión sanitaria para acelerar diagnósticos y que los médicos puedan trabajar mejor.

¿El PP y el PSOE deben ponerse de acuerdo para impulsar una reforma del sistema electoral que dé un plus de gobernabilidad a la lista más votada?

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El PSOE actual es una secta al servicio de Sánchez. España necesita una reforma electoral, porque el hecho de que gobierne quien no ganó las elecciones, deforma la voluntad de los ciudadanos. Quien gana debe gobernar. Hoy debería hacerlo el PP, que ganó claramente. Sánchez compró su investidura con indultos, amnistía y favores a los nacionalistas. Aunque sea legal, es una deformación clara de la voluntad mayoritaria de los españoles.