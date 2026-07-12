Crisis humanitaria
El Govern amplía la ayuda a RD Congo ante el brote de ébola y cólera
Se han confirmado 1.792 casos de infección y 625 muertes
El conflicto armado y la falta de recursos minan la respuesta al brote de ébola en RD Congo
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El Departament de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), ha ampliado la respuesta humanitaria ante el brote de ébola y cólera que hay en la República Democrática del Congo.
La actuación está dotada con 253.500 euros y consiste en la formalización de un nuevo convenio de acción humanitaria, en esta ocasión con la Cruz Roja, que complementa la contribución de cerca de 200.000 euros que el Govern ya efectuó a Médicos del Mundo, ha informado el Govern en un comunicado este domingo.
Esta intervención se integra en el Plan de Emergencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y va destinada a hacer frente al brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Ituri, provincia congoleña que hace frontera con Uganda.
El objetivo es reforzar los servicios de salud para facilitar la detección precoz de casos, el aislamiento de personas infectadas y el seguimiento de los contactos; potenciar las medidas de prevención y control de infecciones, incluyendo acciones de agua y saneamiento; promover la participación comunitaria y los comportamientos seguros; prestar atención a colectivos vulnerables y con alta movilidad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Además, el proyecto también contempla reforzar la coordinación transfronteriza y las capacidades de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de República Democrática del Congo y Uganda para asegurar una respuesta efectiva, segura y adaptable.
625 muertes confirmadas
El 15 de mayo de 2026, el gobierno de la República Democrática del Congo declaró oficialmente el decimoséptimo brote de la enfermedad causada por el virus del Ébola Bundibugyo, que afecta a tres provincias del país, aunque la más impactada es la de Ituri. Según las Naciones Unidas hasta el 10 de julio se han confirmado 1.792 casos de infección y 625 muertes a lo largo de 37 zonas sanitarias.
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