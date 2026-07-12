Puigdemont reduce su actividad pública mientras aguarda el desenlace de la amnistía y su regreso

Han pasado más de seis meses desde la última aparición pública de Carles Puigdemont. Fue el 24 de enero, en plena crisis de Rodalies tras el accidente de Gelida y coincidiendo con la ausencia de Salvador Illa, ingresado a causa de una osteomielitis púbica. Desde entonces, Puigdemont no ha celebrado ningún otro encuentro público, ni en Bélgica ni en el sur de Francia. Tampoco tiene previsto hacerlo este mes de julio, a diferencia de los últimos dos años, cuando había aprovechado el aniversario de la fundación de Junts para organizar una comida con militantes y simpatizantes en poblaciones del Rosselló cercanas a la frontera. Lo hizo en 2024 y en 2025, pero no lo hará en 2026.

Desde que se trasladó a Bélgica hace nueve años, tras la declaración de independencia fallida, Puigdemont ha dosificado mucho sus intervenciones mediáticas y se ha reservado para intervenir solo en circunstancias especiales. Se trata de una estrategia premeditada para no normalizar su situación. No obstante, en los últimos meses ha reducido de forma significativa su actividad pública. No solo no ha llamado a filas a sus dirigentes, sino que tampoco se ha pronunciado prácticamente sobre las principales cuestiones de la actualidad política. Sus tuits sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE se pueden contar con los dedos de una mano, a pesar de que los votos de Junts son imprescindibles para la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el Congreso.

Puigdemont ha decidido esperar la resolución de su amnistía desde un segundo plano. Fuentes de la dirección del partido lo atribuyen a una voluntad de ser "prudente", pero su silencio es inversamente proporcional al ruido interno en el partido. Al cuestionamiento de una parte del partido a la estrategia de la dirección y al liderazgo de Puigdemont, que se evidenció con la batalla para decidir el candidato en Barcelona, se suma ahora el descalabro que pronostica el último barómetro del CEO. Por este motivo, el próximo curso político será decisivo para su futuro dentro del partido. Si logra regresar, deberá decidir si quiere volver al Parlament para ejercer como jefe de la oposición y si aspira a liderar la lista de Junts en los comicios catalanes de 2028. Pero, si su situación sigue eternizándose, "será un game over (fin del juego)", reconoce uno de sus afines.

La fecha clave

De momento, su entorno no quiere ponerse en el peor de los escenarios para sus intereses, ya que espera recibir buenas noticias de Europa el próximo jueves. Es el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá finalmente si la malversación que se le atribuye -a él y también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig- puede ser amnistiada conforme a la normativa europea. Los posconvergentes confían en un fallo positivo, especialmente después de que el abogado general de la UE avalara la norma en sus conclusiones. En la mayoría de los casos, el TJUE dictamina en el mismo sentido o, al menos, toma su opinión en alta consideración.

Carles Puigdemont y Toni Comín, en la Eurocámara / Junts per Catalunya

Sin embargo, este será solo el primer capítulo hasta su posible regreso a Catalunya. Una vez que la justicia europea emita el fallo, la pelota pasará al tejado del Tribunal Constitucional (TC), que previsiblemente no se pronunciará hasta septiembre u octubre. La actual mayoría del tribunal -seis progresistas frente a cuatro conservadores- debería jugar a favor de Puigdemont, pero posteriormente será el Tribunal Supremo el que tendrá la última palabra, y ahí es donde surgen más dudas.

Que el TJUE se pronuncie antes de que lo haga el TC es clave por dos razones: la primera, porque le proporciona más argumentos para fallar favorablemente; y la segunda, porque dificulta que el Supremo plantee nuevas cuestiones prejudiciales y se niegue a retirar las órdenes de detención vigentes en el Estado. El temor de la dirección de Junts es que el TJUE o el TC dejen demasiado margen de interpretación como para que el Supremo pueda usarlo para mantener la situación actual, aunque confían en que en esta ocasión no ocurra.

Por este motivo, nadie se atreve a dar una respuesta en firme a la pregunta que sobrevuela el partido desde hace dos años: ¿cuándo podrá volver Puigdemont a Catalunya? La formación ha alternado fases de optimismo y pesimismo desde la aprobación de la ley: ha pasado de considerar que su regreso era inminente y empezar con algunos preparativos, a desconfiar de que acabara produciéndose ni a corto ni a medio plazo, para volver después a mejorar las previsiones.

En noviembre, cuando se pronunció el abogado general de la UE, fue uno de los momentos en que más cerca se vislumbró su vuelta, después de meses de desánimo. Las primeras previsiones apuntaban a que podría regresar por Semana Santa o, como tarde, antes de las vacaciones estivales. De hecho, el partido había empezado a diseñar el día de su vuelta e incluso llegó a convocar a las entidades soberanistas para explorar algunas fórmulas para recibirlo, y ya tenía planificada una gira posterior del expresident por toda Catalunya.

Noticias relacionadas

La cúpula de la formación aspiraba a que esta 'tournée' actuara como revulsivo para el partido, tocado por la falta de poder institucional y las malas perspectivas en las encuestas. Pero, de momento, toda esta agenda ha quedado congelada a la espera de que se aclare el recorrido y el calendario judicial, y la dirección prefiere no organizar ningún acto este julio para guardar fuerzas y recursos por si Puigdemont puede volver en otoño.