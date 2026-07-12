La mayoría de los partidos reclaman un sistema de viñeta para acabar con el colapso de la AP-7

La AP-7 está en el punto de mira. El colapso de la autopista, que pasó a ser gratuita tras el levantamiento de los peajes al finalizar los contratos de concesión, ha puesto en alerta a los partidos políticos, y el propio Govern ha llamado a hacer una profunda reflexión sobre si deben recuperarse tramos de pago. El president de la Generalitat, Salvador Illa, puso en duda la idoneidad de aquella decisión, teniendo en cuenta el estado de la vía, las retenciones y la siniestralidad. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, apuntó después, en una entrevista en EL PERIÓDICO, a la posibilidad de crear algún tipo de pago por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje, una fórmula próxima a la 'viñeta'. Pero ¿cuál es la solución que ofrecen los partidos del hemiciclo catalán? ¿Deben volver los peajes? Estas son sus respuestas:

"El colapso de la autopista no se produce por culpa de haber levantado los peajes, sino por la desidia de los gobiernos del PSOE y del PP al no haber construido un corredor mediterráneo. Su ausencia hace que las mercancías tengan que viajar por carretera y que los camiones colapsen diariamente las carreteras y autopistas en Catalunya". Este es el diagnóstico de Junts per Catalunya, que reclama al Estado la titularidad de la autopista para poder decidir el mejor método para descongestionarla y que descarta de plano que los catalanes deban pagar "dos veces" por la AP-7: "con los impuestos que pagamos y con los peajes", sostuvo el portavoz Josep Rius. En cualquier caso, la líder del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, ya había apostado por introducir un sistema de pago por uso porque "toda Europa lo tiene".

ERC plantea bajar el precio de los peajes de las carreteras C-32 y C-16, titularidad de la Generalitat, como medida para "liberar presión" de la AP-7, aunque el partido apunta que la verdadera solución pasaría por quitar las mercancías de la autopista y hacer que circulen en tren. El líder de la formación, Oriol Junqueras, también retó al Gobierno a traspasar la titularidad de la AP-7: "Si no saben hacer el mantenimiento de las autopistas, que traspasen la titularidad y los recursos". Ahora bien, dejó claro que, si regresan los peajes, a Catalunya, deberían instalarse "en todas las autopistas" del Estado.

El PP sostiene que son los gobiernos los que deben invertir más en el mantenimiento de la autopista para aliviar el tráfico, y no cargarlo al bolsillo de los catalanes. “Solo les faltaría pagar más”, espetó el portavoz Juan Fernández, asegurando que Catalunya es ya un “auténtico infierno fiscal”. Los populares mantienen que tanto el Gobierno como la Generalitat deben dar prioridad a la inversión en este tipo de infraestructuras y animan a mejorar la conexión entre Barcelona y Tarragona.

El partido de extrema derecha mantiene que está en contra de los peajes y que la mejor manera de reducir la siniestralidad y el tráfico es levantar las barreras de la C-32. "El mantenimiento lo pagan los catalanes con la mayor presión fiscal de toda España. Tenemos 15 impuestos propios. Pagamos mucho, precisamente, para mantener carreteras, hospitales y colegios”, señala el diputado Javier Ramírez.

Los Comuns rechazan volver a las barreras de peaje porque penalizaban "de forma indiscriminada" la movilidad, y coinciden en que una buena apuesta es implementar la viñeta y que la recaudación se destine a mejoras en la red y a la descarbonización, como defendió el parlamentario Lluís Mijoler. Pero el partido también reclama al Estado que se traspase la vía a la Generalitat y que las mercancías viajen en ferrocarril.

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La CUP recuerda que, hace justo un año, el Parlament acordó, por una amplia mayoría y a instancias del partido, pedir al Govern que exigiera la titularidad de la AP-7 y la AP-2 para estudiar las formas de pago posibles para los camiones no matriculados en Catalunya. "Que paguen los que la usen y que son de otros países o están de paso. No se puede seguir haciendo el mantenimiento mediante el presupuesto público porque hay otras prioridades, como la mejora del transporte público colectivo", defiende el parlamentario Dani Cornellà, quien critica que el estado de los trenes y los autobuses lleve a muchos ciudadanos a usar el transporte privado.