Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - BélgicaIncendio AlmeríaLos GallardosJuanma MorenoRyanairOla de calorBarcelonaCatalunyaVolkswagenNotas de corte 2026 Catalunya
instagramlinkedin

Presupuestos de la Generalitat

El Govern creará este mes la nueva dirección general de vivienda pactada con los Comuns

Jéssica Albiach (Comuns) reclama que la lidere un perfil "independiente" al que no le tiemble el pulso para sancionar a los fondos buitre

El Govern creará una dirección general de vivienda en la Generalitat

Los inspectores de vivienda abren 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes al precio de los alquileres

Los Comuns acusan al Govern de ser "poco contundente" con las multas a los que incumplen el tope a los alquileres

El president Salvador Illa y Jéssica Albiach (Comuns) durante la firma del pacto de presupuestos.

El president Salvador Illa y Jéssica Albiach (Comuns) durante la firma del pacto de presupuestos. / David Oller / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern aprobará en julio la creación de la nueva dirección general de Vivienda de la Generalitat pactada con los Comuns. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido que la persona que se sitúe al frente sea un independiente y que la designación cuente con el consenso tanto del Govern como de su partido. "Debe tener una trayectoria sólida en la defensa del derecho a la vivienda y no le debe temblar el pulso cuando tenga que sancionar a un fondo buitre", ha añadido. La creación de esta nueva dirección general forma parte de los acuerdos entre el Govern y los Comuns para aprobar los presupuestos de la Generalitat.

Según ha explicado Albiach y han confirmado fuentes del Govern a Catalunya Ràdio, el Ejecutivo aprobará antes de agosto un decreto para crear la dirección general y nombrar a la persona que la encabezará. Previsiblemente, durante la penúltima semana de julio. "Es algo muy importante para nosotros. Lo que pactamos en anteriores suplementos de crédito es un régimen sancionador en materia de vivienda, pero no se está cumpliendo. Los fondos buitre se están saltando la legislación y el Govern está silbando y mirando hacia otro lado", ha lamentado.

Los fondos buitre se están saltando la legislación y el Govern está silbando y mirando hacia otro lado

Jéssica Albiach

— Líder de los Comuns en el Parlament

Una situación que, según los Comuns, debería resolverse con la creación de la nueva dirección general. "Del mismo modo que cuando incumples la ley de tráfico te multan o te quitan puntos del carné, si incumples la ley de vivienda debes recibir una sanción", ha insistido.

El pilar del acuerdo

La creación de la dirección general de Vivienda forma parte del acuerdo presupuestario que el Govern y los Comuns cerraron el 21 de mayo para actualizar el anterior pacto alcanzado en febrero. En concreto, esta medida se incluyó en la ley de medidas fiscales y financieras, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, que el Parlament aprobó el 2 de julio. Este mismo mes, el Govern desplegará este punto del acuerdo y aprobará el decreto necesario para crear la nueva dirección general en materia de vivienda.

Noticias relacionadas

Archivo - Viviendas en Barcelona

Imagen de archivo de viviendas en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

El pacto entre los Comuns y el Govern para aprobar los presupuestos también incluye destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda durante esta legislatura; impulsar la reconversión de oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial; y mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios en 2027 y 2028, entre otras medidas. En el primer acuerdo presupuestario, alcanzado en febrero, ya se pactó modificar la ley de urbanismo para facultar a los ayuntamientos a limitar la compra especulativa de viviendas. Precisamente, el pleno del Parlament de esta semana ha acordado la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley de los Comuns en este sentido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno incluye en el decreto de vivienda la desgravación de hipotecas de vivienda habitual, como exige Junts
  2. Encuesta CEO: Aliança Catalana superaría a Junts y sería la tercera fuerza con el PSC a la baja y ERC al alza
  3. Leonor pone de moda la carrera de Políticas de la Carlos III: la nota de corte da un salto histórico y sube de 9,5 a 10,7
  4. El aumento del gasto militar para cumplir con la OTAN aleja el apoyo a los Presupuestos entre los socios de izquierda
  5. Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
  6. El juez Peinado defiende la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y recuerda un expresidente que huyó de Italia
  7. Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya sube seis puntos y vuelve a registros de 2020
  8. El Parlament decidirá el martes si sanciona a Garriga, Calvet y Orriols por discursos de odio

El Govern creará este mes la nueva dirección general de vivienda pactada con los Comuns

El Govern creará este mes la nueva dirección general de vivienda pactada con los Comuns

La Junta de Andalucía replica a Óscar Puente tras sus críticas por el Es-Alert: "No tiene ni idea, hubiera provocado más daño"

La Junta de Andalucía replica a Óscar Puente tras sus críticas por el Es-Alert: "No tiene ni idea, hubiera provocado más daño"

Illa lanza un plan de pueblos de 400 millones de euros para ayudar a los municipios pequeños

¿Qué es el plan de pueblos del Govern? Todas las claves de las ayudas para los municipios pequeños

¿Qué es el plan de pueblos del Govern? Todas las claves de las ayudas para los municipios pequeños

Julio negro en la memoria de ETA: una matanza en un bus y el rastro perdido del disidente Pertur

Julio negro en la memoria de ETA: una matanza en un bus y el rastro perdido del disidente Pertur

¿Hay riesgo de ingobernabilidad en Catalunya? ¿Tiene freno Aliança? 5 claves de la encuesta del CEO

¿Hay riesgo de ingobernabilidad en Catalunya? ¿Tiene freno Aliança? 5 claves de la encuesta del CEO

Baltasar Garzón: "Hay inquina contra Sánchez, el caso Begoña Gómez no habría llegado tan lejos si no fuese su mujer"

Baltasar Garzón: "Hay inquina contra Sánchez, el caso Begoña Gómez no habría llegado tan lejos si no fuese su mujer"

Los expertos, ante la propuesta del PP de dar más diputados al ganador de las elecciones: mejora la gobernabilidad, pero empeora la proporcionalidad

Los expertos, ante la propuesta del PP de dar más diputados al ganador de las elecciones: mejora la gobernabilidad, pero empeora la proporcionalidad