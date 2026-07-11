El Govern creará este mes la nueva dirección general de vivienda pactada con los Comuns

El Govern aprobará en julio la creación de la nueva dirección general de Vivienda de la Generalitat pactada con los Comuns. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido que la persona que se sitúe al frente sea un independiente y que la designación cuente con el consenso tanto del Govern como de su partido. "Debe tener una trayectoria sólida en la defensa del derecho a la vivienda y no le debe temblar el pulso cuando tenga que sancionar a un fondo buitre", ha añadido. La creación de esta nueva dirección general forma parte de los acuerdos entre el Govern y los Comuns para aprobar los presupuestos de la Generalitat.

Según ha explicado Albiach y han confirmado fuentes del Govern a Catalunya Ràdio, el Ejecutivo aprobará antes de agosto un decreto para crear la dirección general y nombrar a la persona que la encabezará. Previsiblemente, durante la penúltima semana de julio. "Es algo muy importante para nosotros. Lo que pactamos en anteriores suplementos de crédito es un régimen sancionador en materia de vivienda, pero no se está cumpliendo. Los fondos buitre se están saltando la legislación y el Govern está silbando y mirando hacia otro lado", ha lamentado.

Los fondos buitre se están saltando la legislación y el Govern está silbando y mirando hacia otro lado Jéssica Albiach — Líder de los Comuns en el Parlament

Una situación que, según los Comuns, debería resolverse con la creación de la nueva dirección general. "Del mismo modo que cuando incumples la ley de tráfico te multan o te quitan puntos del carné, si incumples la ley de vivienda debes recibir una sanción", ha insistido.

El pilar del acuerdo

La creación de la dirección general de Vivienda forma parte del acuerdo presupuestario que el Govern y los Comuns cerraron el 21 de mayo para actualizar el anterior pacto alcanzado en febrero. En concreto, esta medida se incluyó en la ley de medidas fiscales y financieras, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, que el Parlament aprobó el 2 de julio. Este mismo mes, el Govern desplegará este punto del acuerdo y aprobará el decreto necesario para crear la nueva dirección general en materia de vivienda.

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Imagen de archivo de viviendas en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

El pacto entre los Comuns y el Govern para aprobar los presupuestos también incluye destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda durante esta legislatura; impulsar la reconversión de oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial; y mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios en 2027 y 2028, entre otras medidas. En el primer acuerdo presupuestario, alcanzado en febrero, ya se pactó modificar la ley de urbanismo para facultar a los ayuntamientos a limitar la compra especulativa de viviendas. Precisamente, el pleno del Parlament de esta semana ha acordado la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley de los Comuns en este sentido.