Illa lanza un plan de pueblos de 400 millones de euros para ayudar a los municipios pequeños

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado la puesta en marcha de un plan de pueblos con el que pretende inyectar 400 millones de euros en cuatro años a los municipios más pequeños de Catalunya. La primera convocatoria del plan, de 100 millones, se pondrá en marcha este mes julio y los municipios beneficiados se darán a conocer de forma definitiva en abril de 2027, un mes antes de las elecciones municipales. El president ha defendido que esta iniciativa es una nuevo "paso adelante" del Govern para apoyar a los ayuntamientos y un ejemplo de "política útil" en defensa de los ciudadanos.

El anuncio se ha escenificado en el II Encuentro de Municipios Rurales de Catalunya organizado en Vergós de Cervera (Lleida), una cita por la que han pasado, aparte del president, varios consellers y más de un centenar de alcaldes. En el discurso inaugural, Illa ha explicado que este plan de pueblos es un "complemento" al plan de barrios que su Govern ya lanzó el año pasado y que supondrá una inversión de 1.600 millones en cinco años, en este caso destinados a localidades de mayor tamaño.

El president ha animado a los alcaldes de los municipios pequeños a presentar sus proyectos a la Generalitat para ser financiados con este plan de pueblos, que quiere ser una "herramienta transformadora" para que los ciudadanos vean que los poderes públicos actúan "sobre barrios, pueblos, villas y ciudades". "Que la gente vea que las cosas empiezan a moverse y a cambiar", ha concluido. Esta iniciativa también tiene que servir, ha explicado, para contrarrestar el discurso de aquellos partidos que solo quieren generar "miedo a la gente", es decir, los de extrema derecha. "Esto -el plan de pueblos- es hacer política frente a los que dicen que todo va mal con un discurso del miedo que hace un mal servicio al país", ha zanjado.

Este plan es fruto de un acuerdo con ERC y aspira a ayudar a los municipios pequeños de Catalunya a financiar proyectos de una envergadura económica que por si solos difícilmente podrían asumir. Las ayudas irán del medio millón de euros para pueblos de menos 500 habitantes a seis millones para capitales de comarcas de menos de 15.000. Es un dinero pensado para reformar calles y plazas en mal estado; potenciar el patrimonio histórico; rehabilitar viviendas en mal estado para ponerlas en el mercado de alquiler accesible y, finalmente, para impulsar polígonos de actividad económica. Podrán aspirar a las ayudas 807 entes locales entre municipios más pequeños de 5.000 habitantes (725), entidades municipales descentralizadas (65) y las capitales de comarca más pequeñas (17).

Condición de ERC

El impulso de este plan de pueblos es una de las condiciones que puso ERC para aprobar los presupuestos de la Generalitat de este año. El partido de Oriol Junqueras quería un plan de ayudas específico para municipios pequeños porque consideraba que el plan de barrios que ya puso en marcha el Govern en 2025 solo repercutía en las grandes ciudades. El secretario general adjunto de los republicanos, Oriol López, ha defendido que se necesita un "equilibrio territorial" entre las zonas urbanas y rurales que dé "oportunidades a todo el mundo". "El plan de pueblos es un horizonte de futuro para aquellos ayuntamientos y alcaldes que quieran transformar y mejorar la vida en las poblaciones que tienen menos habitantes en este país, que son muchas", ha argumentado. Los republicanos sostienen, además, que este plan "ha venido para quedarse", es decir, que tiene que prolongarse más allá de estos primeros cuatro años.

Salvador Illa y Oriol Junqueras el día que firmaron el pacto de presupuestos. / Jordi Otix

Catalunya es una comunidad con un fuerte desequilibrio territorial. Tres de cada cuatro localidades son pequeñas y tienen menos de 5.000 habitantes, pero solo concentran el 10% de la población. Eso significa que el 90% restante se concentra en zonas urbanas, la más importante, el área metropolitana de Barcelona. Si con la ley de barrios la Generalitat busca transformar las grandes urbes, con la ley de pueblos quiere hacer lo mismo en las zonas rurales. La duda que flota en el ambiente es si, con una financiación local mejor -que los alcaldes llevan décadas reclamando sin éxito-, podrían impulsar más proyectos sin necesidad de estos planes extraordinarios.

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El plan de pueblos es una herramienta que también permite a ERC y PSC reivindicarse a las puertas de las municipales. El partido de Junqueras puede exhibir que su presión al Govern repercute positivamente en el mundo local. El partido de Illa puede defender que no solo se preocupa de las zonas metropolitanas -donde concentra más apoyos-, sino que también lo hace de las zonas rurales, donde aspira a crecer. El president ha intentado relativizar la proximidad de los comicios locales con la concesión de las ayudas: "Hay elecciones municipales. ¿Y qué? No se para el mundo".