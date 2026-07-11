La caída de Junts en las encuestas reabre el debate sobre Puigdemont y la antigua CDC

Doble varapalo para Junts. Según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), si hoy se celebrasen elecciones en el Parlament, los posconvergentes serían cuarta fuerza - por detrás de PSC, ERC y Aliança Catalana- y pasarían de 35 diputados a tener solo entre 16 y 18 escaños. Pero este descalabro en el Parlament, que agudiza la caída del principal partido de la oposición en Catalunya, no ha llegado solo: el Barómetro de Barcelona también deja a Junts en la séptima posición detrás de Aliança Catalana e incluso del PP y Vox, a pesar de que los posconvergentes son actualmente la primera fuerza del pleno.

La dirección ha evitado pronunciarse oficialmente, pero buena parte de los parlamentarios que se dejaron ver el jueves tras publicarse el sondeo por los pasillos del Parlament restaron valor a la encuesta. También lo hizo el viernes el grupo municipal. Cuando se publicó el anterior barómetro del CEO, en noviembre, el partido liderado por Carles Puigdemont atribuyó los malos datos (19 - 20 escaños) a una "operación encuesta" del PSC. Pero a pesar de poner en cuarentena los datos, nadie en Junts se atreve a negar que existe una "tendencia a la baja".

Lo que sí defienden fuentes de la dirección de Junts consultadas por EL PERIÓDICO es que se trata de una fotografía del momento actual, en el que la formación no tiene a su líder "jugando en igualdad de condiciones", algo que esperan empezar a revertir a partir de la semana que viene.

El papel de Puigdemont

El partido vive desde hace dos años en 'stand-by', esperando el regreso de su líder. La aprobación de la ley de amnistía tenía que servir para que el expresident pudiera dejar Waterloo, pero, más de 24 meses después, aún está todo por hacer. Durante este tiempo, la formación ha pasado por varias fases: en algunos momentos ha visto el regreso muy cerca e incluso ha empezado a prepararlo, y en otros el pesimismo se ha impuesto en sus filas. Pero el próximo 16 de julio será una fecha clave en este camino. "Será blanco o negro", resume uno de los consultados.

Es la fecha marcada por el TJUE para resolver si la amnistía cumple con la legislación europea, aunque posteriormente aún tendrán que posicionarse el Tribunal Constitucional y después el Tribunal Supremo.

El 16 de julio, fecha clave en el camino de regreso de Puigdemont: "Será blanco o negro

El futuro del expresident determina tanto a los posconvergentes que, por ahora, la formación ha sido incapaz de fijar rumbo, ya no solo organizativo -a nivel de cargos y candidatos electorales-, sino también de estrategia política e ideológica para hacer frente a la formación de Sílvia Orriols, grupo que más votantes le roba, según la encuesta. La situación de Puigdemont y su posible regreso eclipsa el resto de debates. Además, Junts es un partido con muchas almas, y las recetas de cada una de ellas también son diferentes.

Por una parte, hay quien considera que la única solución es que regrese Puigdemont y ejerza de líder en Junts y de jefe de la oposición en el Parlament, una posición que se decidió no ocupar en su momento. Ni Albert Batet primero, ni Mònica Sales después, quisieron ostentar el título. "Tiene que volver de una vez y sentarse en su escaño", afirma uno de los diputados consultados.

Salvador Illa junto al conseller de Presidencia Albert Dalmau y el lazo amarillo en el escaño de Carles Puigdemont / FERRAN NADEU / EPC

El ala convergente

En cambio, otros creen que hay que empezar a pasar página de 2017 y son partidarios de intentar remontar las encuestas recuperando el perfil político que marcó la antigua Convergència, en un momento en el que ya se está restituyendo el legado del 'pujolismo' por parte de aquellos que lo denostaron. Esta división se hizo evidente durante el proceso de elección del candidato en Barcelona, que acabó con un toque de atención a Puigdemont, el primero desde que creó el partido en 2020.

El expresident no pudo imponer a su candidato -Josep Rius-, ni logró convencer a ningún fichaje externo que generara consenso y, finalmente, el ganador de las primarias internas fue quién le había echado un pulso: Jordi Martí. La votación se interpretó como una batalla entre el ala más convergente de la formación y la generación que entró en política de la mano del expresident después de 2017, y el ganador fue el primer sector. Puigdemont no felicitó a Martí en público, y tardó más de 12 horas en hacerlo por privado.

Sin embargo, a pesar de ganar la pugna, la publicación de la última encuesta no ayuda a Martí. El trabajo de campo fue elaborado antes de que ganara las primarias, cuando aún no estaba claro quien era el alcaldable, pero la encuesta también señala que solo un 19,3% de los encuestados le conoce, solo por delante del líder municipal de Vox.

El president del Govern, Salvador Illa, y la diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece en el Parlament, en el último periodo de sesiones antes de las vacaciones, para ofrecer explicaciones sobre el caso Cerdán, y sus posibles repercusiones en Catalunya. 22 JULIO 2025 David Zorrakino / Europa Press 22/07/2025. David Zorrakino; / David Zorrakino / Europa Press

¿Cómo actuar frente a Aliança?

Más allá del liderazgo de Puigdemont, también hay un debate de fondo sobre cómo actuar frente a Orriols, y si se la ignora o si se la confronta. Con el tiempo, han ido ganando peso los partidarios de un choque mucho más medido apelando al decoro parlamentario y cuidando mucho no lanzar mensajes a los que se pueda aferrarse la extrema derecha en forma de victimismo. Esta es, por ejemplo, la tónica empleada por Josep Rull cuando ordena el debate parlamentario como president. La receta que se ha impuesto en la cúpula es que la confrontación debe ser contra el PSC y que hay que hacer calar el mensaje de que Junts es la "única alternativa".

La filosofía es ignorarla, aunque también hay quien apuesta por plantarle cara: "No son de los nuestros, son todo lo contrario. Tenemos que hacerle oposición".

Noticias relacionadas

Aliança Catalana sería la tercera fuerza política si ahora se celebrasen elecciones autonómicas, superando a Junts y disputándole la segunda posición a ERC. La formación de extrema derecha sigue con una tendencia al alza respecto a los últimos barómetros y llegaría a entre 23 y 25 parlamentarios (ahora tiene 2), a costa de dejar a Junts con la mitad de su representación.