Catalunya anuncia una inversión de más de 1.000 millones en la construcción un centro de IA en Flix

La empresa Submer Group invertirá más de 1.000 millones de euros en la planta de Ercros en Flix (Tarragona) para desarrollar un centro de datos de Inteligencia Artificial (IA) "sostenible y de última generación". Así lo ha anunciado este sábado el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha destacado que la operación forma parte del proyecto de reindustrialización de esta zona de Catalunya.

Está previsto que la inversión genere 150 puestos de trabajo de "alta cualificación" y su puesta en marcha se hará de forma progresiva hasta 2029. Se espera que el proyecto se convierta en un polo de atracción para que vengan "más empresas" hasta crear un "el círculo virtuoso de reindustrializar" todos estos terrenos de Flix.

Esta inversión ha salido adelante después de que Submer Group haya firmado un contrato de arrendamiento con Ercros. El proyecto estará desarrollado y operado por Rubix Data Centers, una de las empresas del grupo inversor. Los responsables aseguran que el centro de datos estará diseñado para "integrarse de forma responsable en el territorio" porque "incorporará la tecnología más avanzada en refrigeración líquida de alta eficiencia energética con consumo cero de agua durante las operaciones".

La Ribera d'Ebre y Catalunya serán el mejor lugar de Europa para vivir en los próximos años Salvador Illa — President de la Generalitat

El president de la Generalitat ha explicado que se ha elegido este emplazamiento porque "tiene terreno, capacidad de tener energía y cultura empresarial" y se ha mostrado convencido de que ejercerá de revulsivo para esta zona, tanto desde la perspectiva económica como de la perspectiva residencial. "La Ribera d'Ebre y Catalunya serán el mejor lugar de Europa para vivir en los próximos años", ha concluido.

También ha reivindicado que este proyecto tiene que suponer una inyección de autoestima: "Tenemos riesgos, pero también oportunidades y, si sabemos fijarnos en estas oportunidades y tenemos confianza, saldremos adelante". Además, ha pedido una tecnología "al servicio del bien común" que contribuya a "mejorar la sanidad, la seguridad y la educación".

Transición nuclear

El Govern asegura que se trata de una inversión estratégica en una zona en la que se busca una "transición nuclear". Es decir, se buscan nuevas oportunidades para generar actividad económica ante el cierre de los reactores de Ascó y Vandellós. Así, la implantación de este centro de datos tiene que ser uno de los grandes ejes de "reindustrialización del país".

Terrenos de Ercros donde se instalará la factoría de datos de IA en Flix. / Arnau Martínez / ACN

En el acto de presentación del proyecto han participado también el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el alcalde de Flix, Francesc Barbero; el presidente de Ercros, Antón Valero, y el cofundador de Submer Group, Pol Valls. La Generalitat defiende que Submer es un grupo que reúne todas las empresas operativas especializadas en toda la cadena de la infraestructura de la IA. Esto tiene que servir para "superar las limitaciones físicas del desarrollo de la IA" como por ejemplo el uso de energía y la refrigeración.

En un comunicado, Submer ha explicado que este centro proporcionará la infraestructura física de la que depende cada vez más la computación de IA: la energía, el suelo, la refrigeración y los edificios necesarios para ejecutar aplicaciones informáticas de última generación a gran escala. "Al desarrollar esta capacidad en Catalunya, el proyecto estará bien posicionado para responder a las crecientes necesidades de infraestructura europea de IA soberana, al tiempo que reforzará la economía digital de la región", ha sostenido el grupo.

Un plan "a largo plazo"

El CEO de Submer Group, Patrick Smets, ha asegurado que su empresa se siente orgullosa de "contribuir a la reindustrialización de Flix y al posicionamiento de España como referente en el desarrollo de infraestructuras de la IA". Por su parte, el CEO de Rubix Data Centers, John Eland, ha asegurado que el compromiso de la empresa con este proyecto es "a largo a plazo". La intención, por lo tanto, no es "desarrollar el proyecto e irnos", sino "operar la instalación" cuano se ponga en marcha. Fundado en Barcelona en 2015, Submer Group es un grupo que opera a escala global y que tiene hubs en Houston y Taipei.

Noticias relacionadas

Esta no es la única iniciativa vinculada a la IA que se proyecta en esta zona de Catalunya. La Generalitat de Catalunya aspira a convertir la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, en sede de una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. Para ello, el Govern cederá una parcela de entre tres y cuatro hectáreas del polígono industrial de El Molló para el despliegue de este ambicioso proyecto, que prevé movilizar una inversión total de 5.000 millones de euros y que en los próximos días tendrá los detalles necesarios para poder lanzar su candidatura.